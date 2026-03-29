Áo đấu tuyển Nhật Bản gây sốt

  • Chủ nhật, 29/3/2026 14:22 (GMT+7)
Mẫu áo đấu sân khách của tuyển Nhật Bản dùng trong trận giao hữu thắng Scotland 1-0 rạng sáng 29/3 được khán giả đón nhận.

Điểm nhấn của bộ trang phục nằm ở nền trắng tinh tế kết hợp với các dải sọc màu sắc chạy dọc thân áo. Theo Adidas, họa tiết này có 12 gam màu tượng trưng: 11 màu đại diện cho các cầu thủ trên sân, trong khi sọc đỏ trung tâm thể hiện sự gắn kết của cả gia đình bóng đá Nhật Bản.

Ngay sau khi được giới thiệu trên các nền tảng của Adidas, mẫu áo này đã nhận nhiều lời khen ngợi. FourFourTwo đánh giá đây là ứng viên sáng giá cho danh hiệu “áo đấu đẹp nhất World Cup 2026”. Trái ngược với một số ý kiến cho rằng mẫu áo sân nhà chưa thực sự nổi bật, phiên bản sân khách lần này của Nhật Bản lại gây ấn tượng mạnh nhờ thiết kế hiện đại và đầy sáng tạo.

Trang phục của tuyển Nhật Bản gây ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, CĐV không tiếc lời khen ngợi áo đấu của tuyển Nhật Bản. Một tài khoản viết: “Trang phục đẹp nhất FIFA World Cup 2026 là đây”. Một fan khác lên tiếng: “Đơn giản nhưng rất đẹp”. Một CĐV khác bình luận: “Bộ trang phục này làm tôi gợi nhớ đến tuyển Đức thời đỉnh cao”.

Trước đó, tuyển Nhật Bản từng gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2022 với các mẫu áo mang cảm hứng hình học và nghệ thuật gấp giấy origami. Sự hợp tác với thương hiệu Y-3 cũng giúp họ liên tục trình làng những thiết kế độc đáo.

Trong bối cảnh áo đấu bóng đá ngày càng trở thành một phần của văn hóa đại chúng, mẫu áo sân khách mới của Nhật Bản hứa hẹn sẽ gây sốt trên toàn cầu khi World Cup 2026 khởi tranh.

Lammens cứu thua đẳng cấp Sáng 29/3, Senne Lammens có tình huống phản xạ đỉnh cao khi Bỉ đè bẹp tuyển Mỹ 5-2 ở trận giao hữu.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

Nhật Bản Nhật Bản world cup 2026

