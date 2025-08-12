Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar làm điều chưa từng có sau 4 năm

  • Thứ ba, 12/8/2025 07:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Neymar Jr đánh dấu sự trở lại ấn tượng khi ra sân trong cả 6 trận đấu gần nhất tại giải VĐQG Brazil (Serie A) cho Santos, mỗi trận đều chơi trọn vẹn 90 phút.

Neymar được kỳ vọng sẽ tiếp tục là “ngọn lửa” dẫn dắt Santos.

Đây là lần đầu tiên trong 4 năm, kể từ năm 2021 khi còn khoác áo Paris Saint-Germain, Neymar đạt được chuỗi thi đấu liên tục như vậy, theo UOL Esporte. Chuỗi 6 trận liên tiếp ra sân đủ 90 phút trước Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport Recife, Juventude (ghi cú đúp) và Cruzeiro là minh chứng cho sự phục hồi đáng kinh ngạc về thể lực và phong độ.

Neymar đeo băng đội trưởng trong cả 6 trận, ghi 3 bàn và đóng vai trò thủ lĩnh, giúp Santos thoát khỏi khu vực xuống hạng với hai chiến thắng liên tiếp 3-1 trước Juventude và 2-1 trước Cruzeiro.

Chuỗi trận này đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 5/2021, khi Neymar chơi liên tục 6 trận 90 phút cho PSG, bao gồm các trận tại Ligue 1 và bán kết Champions League trước Manchester City. Kể từ đó, chấn thương cơ và dây chằng đã khiến anh chỉ chơi tối đa 4 trận liên tiếp trước khi bị gián đoạn.

Santos, hiện đứng thứ 14 tại Serie A Brazil, cách khu vực xuống hạng 5 điểm, đang hưởng lợi lớn từ sự trở lại của Neymar. Chuỗi 6 trận liên tiếp chơi đủ 90 phút là một cột mốc quan trọng, cho thấy Neymar đang vượt qua những vấn đề thể lực từng cản trở sự nghiệp.

Hợp đồng của Neymar với Santos kéo dài đến tháng 12/2025, và anh đang nỗ lực lấy lại phong độ để hướng đến World Cup 2026. Neymar cũng khả năng cao trở lại đội tuyển Brazil trong đợt triệu tập vào tháng 9, khi HLV Carlo Ancelotti chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

Neymar làm gợi nhớ thời đỉnh cao Sáng 5/8, Neymar có màn trình diễn hay nhất sau thời gian dài với cú đúp giúp Santos hạ Juventude 3-1 ở vòng 18 giải VĐQG Brazil 2025.

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

