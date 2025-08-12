Neymar làm điều chưa từng có sau 4 năm

Neymar Jr đánh dấu sự trở lại ấn tượng khi ra sân trong cả 6 trận đấu gần nhất tại giải VĐQG Brazil (Serie A) cho Santos, mỗi trận đều chơi trọn vẹn 90 phút.

Neymar được kỳ vọng sẽ tiếp tục là “ngọn lửa” dẫn dắt Santos.

Đây là lần đầu tiên trong 4 năm, kể từ năm 2021 khi còn khoác áo Paris Saint-Germain, Neymar đạt được chuỗi thi đấu liên tục như vậy, theo UOL Esporte. Chuỗi 6 trận liên tiếp ra sân đủ 90 phút trước Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport Recife, Juventude (ghi cú đúp) và Cruzeiro là minh chứng cho sự phục hồi đáng kinh ngạc về thể lực và phong độ.

Neymar đeo băng đội trưởng trong cả 6 trận, ghi 3 bàn và đóng vai trò thủ lĩnh, giúp Santos thoát khỏi khu vực xuống hạng với hai chiến thắng liên tiếp 3-1 trước Juventude và 2-1 trước Cruzeiro.

Chuỗi trận này đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 5/2021, khi Neymar chơi liên tục 6 trận 90 phút cho PSG, bao gồm các trận tại Ligue 1 và bán kết Champions League trước Manchester City. Kể từ đó, chấn thương cơ và dây chằng đã khiến anh chỉ chơi tối đa 4 trận liên tiếp trước khi bị gián đoạn.

Santos, hiện đứng thứ 14 tại Serie A Brazil, cách khu vực xuống hạng 5 điểm, đang hưởng lợi lớn từ sự trở lại của Neymar. Chuỗi 6 trận liên tiếp chơi đủ 90 phút là một cột mốc quan trọng, cho thấy Neymar đang vượt qua những vấn đề thể lực từng cản trở sự nghiệp.

Hợp đồng của Neymar với Santos kéo dài đến tháng 12/2025, và anh đang nỗ lực lấy lại phong độ để hướng đến World Cup 2026. Neymar cũng khả năng cao trở lại đội tuyển Brazil trong đợt triệu tập vào tháng 9, khi HLV Carlo Ancelotti chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

