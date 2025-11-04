Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar khiến bóng đá Brazil dậy sóng

  • Thứ ba, 4/11/2025 19:00 (GMT+7)
  1 giờ trước

Chiến dịch kêu gọi Neymar trở lại đội tuyển Brazil đang vấp phải thái độ quyết liệt và phát ngôn cứng rắn của HLV Ancelotti.

Neymar vẫn nuôi hy vọng góp mặt tại World Cup 2026 dưới thời HLV Ancelotti.

Ngôi sao của Santos đang trở thành tâm điểm tranh cãi gay gắt trong làng bóng đá Brazil. Sau hơn 2 năm vắng mặt vì chấn thương, chiến dịch kêu gọi anh trở lại đội tuyển quốc gia để dẫn dắt "Selecaão" chinh phục World Cup 2026 ngày càng lan rộng, với sự tham gia của các cựu danh thủ và nhà báo.

Tuy nhiên, danh sách triệu tập tuyển Brazil tháng 11 không có tên Neymar. Đồng thời, phát ngôn mới nhất của HLV Carlo Ancelotti tại buổi họp báo hôm 4/11 dập tắt hy vọng, khơi dậy sự chia rẽ sâu sắc giữa hai trường phái bóng đá Brazil. Một bên thực dụng đề cao thành tích và một bộ phận yêu bóng đá đẹp.

Chiến dịch ủng hộ Neymar trở lại tuyển được khởi xướng bởi những huyền thoại như Kaka và Luiz Felipe Scolari – nhà vô địch World Cup 2002 – cùng hàng loạt nhà báo Brazil. Họ lập luận rằng tài năng thiên bẩm của Neymar, với những pha điêu luyện và sáng tạo, là yếu tố không thể thiếu để Brazil chấm dứt 24 năm trắng tay tại giải đấu lớn nhất hành tinh hè sang năm.

Chiến dịch này càng thêm sôi nổi khi Neymar vừa trở lại thi đấu ấn tượng cho Santos sau chấn thương đầu gối nghiêm trọng hồi tháng 9. Thế nhưng, mọi ảo tưởng dường như tan vỡ tại buổi họp báo công bố danh sách triệu tập cho hai trận giao hữu với Senegal (15/11) và Tunisia (19/11).

Khi một nhà báo đặt câu hỏi: "Ông không định mang theo những cầu thủ tài năng kỹ thuật, có thể hỗ trợ đội bóng trong 20-30 phút tại World Cup sao?", HLV Ancelotti đáp trả thẳng thừng: "Có thể tôi sẽ mang theo những cầu thủ có thể giúp đội trong vài phút. Nhưng tôi sẽ không mang theo những cầu thủ không đáp ứng được cường độ thi đấu cho toàn bộ World Cup. Không đời nào. Chúng ta cần những cầu thủ hàng đầu về thể lực".

Neymar gay tranh cai anh 1

Tuyển Brazil có thật sự cần Neymar?

Lời lẽ của Ancelotti không chỉ ngầm chỉ trích Neymar – người thường xuyên vật lộn với chấn thương và bị đánh giá thiếu sức bền – mà còn nhấn mạnh triết lý của ông tại tuyển Brazil. Ở đó, ông không ưu tiên bất cứ ai và mọi cầu thủ phải đáp ứng đòi hỏi khắc nghiệt về thể lực của bóng đá hiện đại.

HLV Ancelotti cũng khẳng định chưa liên lạc lại với Neymar từ sau chấn thương, và danh sách dự kiến cho World Cup 2026 đã được chuẩn bị, chỉ chờ đánh giá cuối cùng vào tháng 3/2026. "Chúng ta có hơn 70 cầu thủ cạnh tranh khốc liệt. Neymar cần đạt 100% thể lực để trở thành một phần quan trọng", Ancelotti nói.

Phản ứng từ dư luận Brazil bùng nổ ngay lập tức. Cựu cầu thủ Denilson (vô địch World Cup 2002) chỉ trích Ancelotti "quá khắc nghiệt", trong khi người hâm mộ trên mạng xã hội chia thành hai phe rõ rệt. Một bên ủng hộ"sự thực tế của HLV Italy để xây dựng đội hình bền bỉ, phe kia cho rằng Neymar là chất xúc tác để Brazil chơi hoa mỹ và không thể thay thế.

Dù còn hơn 8 tháng nữa mới tới World Cup 2026, áp lực lên Ancelotti ngày càng tăng. Song, thái độ gần đây của vị HLV này cho thấy Neymar khả năng cao vắng mặt ở World Cup 2026, nếu không thể đáp ứng khả năng chơi bóng ở cường độ cao.

Tường Linh

Neymar gây tranh cãi Neymar Ancelotti Neymar Brazil

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

