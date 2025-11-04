Khó hiểu với danh sách tuyển Brazil

Nhà cầm quân người Italy vừa công bố danh sách triệu tập tuyển Brazil cho loạt trận quốc tế tháng 11.

Trong danh sách này, Neymar và Endrick vẫn vắng mặt. Neymar vừa bình phục chấn thương, trong khi Endrick không được gọi do chưa ra sân cho Real Madrid ở mùa này.

HLV Carlo Ancelotti từng tuyên bố một cầu thủ muốn được gọi lên tuyển phải được ra sân thường xuyên ở cấp CLB. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Italy vẫn trao cơ hôi cho Rodrygo, cầu thủ mới chỉ được đá chính vỏn vẹn 3 lần trên mọi đấu trường từ đầu mùa 2025/26.

Danh sách tuyển Brazil.

Trường hợp tương tự như Rodrygo, Gabriel Martinelli đã bị HLV Ancelotti thẳng tay gạch tên do chỉ đóng vai trò dự bị ở Arsenal.

Quyết định có phần ưu ái trò cũ của "Don Carlo" nhận ý kiến trái chiều. Một số CĐV đòi công bằng cho Antony, cầu thủ đang thi đấu tốt trong màu áo Betis và vừa tỏa sáng với cú đúp siêu phẩm vào lưới Mallorca. Người hâm mộ còn bày tỏ sự bất bình khi Vitor Roque, cầu thủ đang khoác áo Palmeiras, đã tịt ngòi trong hơn một tháng qua, vẫn được triệu tập lên tuyển.

Ở hàng tiền vệ, Brazil không có nhiều lựa chọn khi các nhân tố chủ chốt hầu hết đang thi đấu tại Premier League, ngoại trừ Fabinho. Lão tướng Casemiro được thầy cũ tiếp tục triệu tập nhờ màn thể hiện ấn tượng trong thời gian qua cùng Man Utd.

Hàng thủ tuyển Brazil mang đến sự yên tâm bởi đang hội tụ những tên tuổi hàng đầu như Gabriel (Arsenal), Marquinhos (PSG), Eder Militao (Real Madrid). Ở vị trí thủ môn, Alisson Becker vắng mặt do chấn thương.

Ngày 15 và 19/11, tuyển Brazil có 2 trận giao hữu, lần lượt trước Senegal và Tunisia. Đây là cơ hội để "Selecao" lấy lại sự tự tin sau trận thua tủi hổ 2-3 trước Nhật Bản hồi tháng trước.