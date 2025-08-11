Neymar chưa hết thời

Neymar chứng minh đẳng cấp và phong cách chơi bóng đầy ngẫu hứng của anh chưa mất đi khi giúp Santos ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Cruzeiro trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 19 Serie A Brazil.

Neymar vẫn thể hiện kỹ năng điêu luyện.

Sáng 11/8, Neymar không trực tiếp ghi bàn hay kiến tạo, nhưng là nguồn cảm hứng lớn giúp Santos thắng Cruzeiro ngay trên sân khách. Ở phút 75, anh có pha xử lý "vặn sườn" cầu thủ Fabricio Bruno của Cruzeiro, khiến đối thủ ngã xuống sân, gây sốt với truyền thông.

Trong một tình huống tấn công của Santos ở cánh trái, Bruno cố gắng truy cản Neymar khi anh đang dẫn bóng về phía trước. Tuy nhiên, ngôi sao 33 tuổi khiến hậu vệ của Cruzeiro bị đánh lừa tới hai lần với một pha xử lý xuất thần.

Neymar thực hiện một cú lắc bóng tinh tế bằng chân phải, khiến Bruno mất thăng bằng và ngã xuống sân, trước khi nhanh chóng chuyển hướng bóng sang phía bên kia, hoàn toàn làm rối loạn hàng thủ Cruzeiro. Pha bóng này được UOL Esporte ví như “khoảnh khắc thiên tài”, khiến khán đài bùng nổ và lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Tài khoản Futebol Info của Brazil viết: “Neymar vẫn là Neymar! Cú vặn của anh ấy khiến Fabricio Bruno chỉ còn biết ngồi nhìn. Lớp học kỹ thuật chưa bao giờ đóng cửa!”. Khoảnh khắc này gợi nhớ đến phong cách chơi bóng đầy ma thuật của Neymar thời đỉnh cao tại Barcelona và Paris Saint-Germain.

Trong trận đấu vừa qua, Santos bị dẫn trước 0-1 sau hiệp một, nhưng Neymar đóng vai trò then chốt trong màn lội ngược dòng đầy kịch tính. Anh không chỉ góp phần vào lối chơi tấn công của Santos mà còn tạo cảm hứng cho bàn thắng quyết định ở những phút cuối, giúp đội nhà giành trọn 3 điểm.

Neymar hoàn thành 92% đường chuyền, tạo ra 3 cơ hội nguy hiểm và thực hiện 5 pha rê bóng thành công trong trận đấu này. Kể từ khi Neymar thi đấu trọn vẹn trở lại, Santos đã bất bại ba trận liên tiếp (thắng 2) và thoát khỏi nhóm cuối bảng giải Serie A Brazil.