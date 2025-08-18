Neymar bật khóc sau trận thua đậm nhất lịch sử

Santos bị Vasco da Gama vùi dập với tỷ số 0-6 trên sân Morumbis, trong khuôn khổ vòng 20 giải VĐQG Brazil (Serie A - Brasileirão).

Santos và Neymar đang đối mặt mùa giải Brasileirão 2025 đầy sóng gió.

Rạng sáng 18/8, Neymar không kiềm được nước mắt khi đội bóng thời thơ ấu nhận thất bại đáng xấu hổ bậc nhất lịch sử. Trước hơn hàng vạn khán giả nhà, đội bóng của Neymar bị Vasco da Gama, một ứng viên xuống hạng khác của giải đấu, áp đảo hoàn toàn với 6 bàn không gỡ.

Neymar khóc rất nhiều sau tiếng còi mãn cuộc. Anh hoàn toàn suy sụp và thậm chí phải để huấn luyện viên Fernando Diniz của Vasco da Gama đến an ủi. Sau đó, Neymar đi vào phòng thay đồ mà không nói chuyện với bất kỳ ai.

Philippe Coutinho, cựu sao Barcelona, lập cú đúp trong chiến thắng khó tin của Vasco da Gama. Coutinho cũng tiến đến an ủi Neymar, sau khi chứng kiến đồng đội cũ ở tuyển Brazil bật khóc vì bại trận.

Đây là trận thua đậm nhất trên sân nhà trong lịch sử Santos tại giải Brasileirão, theo ESPN. Trước đây, Santos chưa từng thua cách biệt quá 4 bàn trên sân nhà ở giải VĐQG Brazil. Chưa đầy 1 giờ đồng hồ sau trận thua đáng xấu hổ, Santos cũng thông báo sa thải HLV trưởng Cleber Xavier.

Globo bình luận thất bại 0-6 trước Vasco da Gama là "nỗi nhục lớn nhất" trong lịch sử Santos, đẩy đội bóng vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với nguy cơ xuống hạng cận kề. Santos, hiện đứng thứ 15 với 21 điểm, chỉ hơn vị trí xuống hạng trực tiếp 2 điểm. Trong khi đó, chiến thắng giúp Vasco vươn lên vị trí thứ 16 với 19 điểm, thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.