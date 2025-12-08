Neymar bật khóc

Rạng sáng 8/12, Neymar cùng Santos trụ hạng thành công sau chiến thắng 3-0 trước Cruzeiro.

Ở vòng đấu cuối cùng của giải vô địch quốc gia Brazil, Santos tiếp Cruzeiro trên sân nhà và cần một chiến thắng để tự định đoạt số phận.

Bất chấp tình hình chấn thương, Neymar vẫn ra sân từ đầu. Dù không trực tiếp ghi bàn, anh vẫn góp dấu giày vào bàn thwangs thứ 2 của đội chủ nhà, với đường chọc khe bổng cho Igor Vinicius thoát xuống, trước khi căng ngang cho Thaciano nhân đôi cách biệt.

Chung cuộc, Santos thắng 3-0 và chính thức trụ hạng thành công. Những phút cuối trận, ban huấn luyện Santos muốn rút Neymar khỏi sân nhưng ngôi sao sinh năm 1992 từ chối. Anh muốn cùng đồng đội chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Neymar ra sân dù đang chấn thương.

Sau khi trận đấu kết thúc, Neymar đi vòng quanh khán đài sân Urbano Caldeira để cảm ơn người hâm mộ, sau đó ôm từng đồng đội, thành viên ban huấn luyện. Cựu sao Barcelona đã không kìm được nước mắt sau mùa giải đáng nhớ.

Neymar dính chấn thương đầu gối và được bác sĩ yêu cầu phẫu thuật từ cuối tháng 11. Tuy nhiên, anh từ chối, bất chấp nguy cơ phải nghỉ World Cup, để dẫn dắt Santos trong những vòng đấu quyết định. Chân sút sinh năm 1992 tỏa sáng với 3 bàn, 2 kiến tạo trong 3 trận đấu cuối cùng của mùa giải, qua đó giúp Santos thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng.

Tương lai của Neymar vẫn chưa được định đoạt. Một số nguồn tin tiết lộ cựu sao Al Hilal đang được một số đội bóng tại Serie A liên hệ.