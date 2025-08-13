Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Newcastle đảo ngược tình thế

  • Thứ tư, 13/8/2025 19:04 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Newcastle United đang tiến gần đến việc chiêu mộ 2 bản hợp đồng quan trọng, thậm chí có thể hoàn tất trước trận mở màn Premier League gặp Aston Villa vào ngày 16/8.

Wissa, 28 tuổi, đã thể hiện rõ ý định gia nhập Newcastle.

Theo The Times, Newcastle United đang tiến gần đến việc chiêu mộ tiền đạo Yoane Wissa từ Brentford. Đồng thời, họ cũng đang đẩy nhanh thương vụ Jacob Ramsey từ Aston Villa, hứa hẹn mang đến những tuần cuối sôi động trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Trước đó, Newcastle United đối mặt với một mùa hè chuyển nhượng đầy thách thức, khi hàng loạt mục tiêu như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Joao Pedro và Benjamin Sesko đều từ chối gia nhập CLB.

Tình hình trở nên phức tạp hơn với "Chích chòe" khi Alexander Isak từ chối thi đấu. Ở vị trí tiền đạo, Newcastle cũng đã chia tay Callum Wilson, người chuyển sang West Ham sau khi hết hợp đồng. Điều này khiến HLV Eddie Howe phải sử dụng Anthony Gordon ở vị trí trung phong trong trận thua giao hữu 0-2 trước Atletico Madrid tuần trước.

Để giải quyết khủng hoảng hàng công, Newcastle nhắm đến hai bản hợp đồng tấn công, với Wissa và Nicolas Jackson của Chelsea là những mục tiêu hàng đầu. Việc chiêu mộ Wissa và Ramsey sẽ giải quyết phần nào vấn đề nhân sự của "Chích chòe" trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Hai thương vụ này, với tổng giá trị chuyển nhượng có thể lên tới 90 triệu bảng, sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của Newcastle trước mùa giải mới. Hôm 12/8, Newcastle cũng vừa hoàn tất thương vụ hậu vệ Malick Thiaw từ AC Milan với giá gần 40 triệu bảng.

Nếu thương vụ Wissa và Ramsey kịp thời hoàn tất trước cuối tuần này, Newcastle có thể thay đổi diện mạo đội bóng. Đây được xem là những thương vụ thông minh để CLB chuẩn bị cho mùa giải mới.

Andy Carroll chia tay bạn gái vì mạng xã hội

Cựu tiền đạo Premier League, Andy Carroll, chấm dứt mối quan hệ với thợ trang điểm nổi tiếng Lou Teasdale sau hàng loạt cuộc tranh cãi căng thẳng.

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Newcastle United Ngoại hạng Anh Newcastle Wissa

  • Newcastle

    Newcastle

    Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý