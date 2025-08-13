Newcastle đảo ngược tình thế

Newcastle United đang tiến gần đến việc chiêu mộ 2 bản hợp đồng quan trọng, thậm chí có thể hoàn tất trước trận mở màn Premier League gặp Aston Villa vào ngày 16/8.

Wissa, 28 tuổi, đã thể hiện rõ ý định gia nhập Newcastle.

Theo The Times, Newcastle United đang tiến gần đến việc chiêu mộ tiền đạo Yoane Wissa từ Brentford. Đồng thời, họ cũng đang đẩy nhanh thương vụ Jacob Ramsey từ Aston Villa, hứa hẹn mang đến những tuần cuối sôi động trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Trước đó, Newcastle United đối mặt với một mùa hè chuyển nhượng đầy thách thức, khi hàng loạt mục tiêu như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Joao Pedro và Benjamin Sesko đều từ chối gia nhập CLB.

Tình hình trở nên phức tạp hơn với "Chích chòe" khi Alexander Isak từ chối thi đấu. Ở vị trí tiền đạo, Newcastle cũng đã chia tay Callum Wilson, người chuyển sang West Ham sau khi hết hợp đồng. Điều này khiến HLV Eddie Howe phải sử dụng Anthony Gordon ở vị trí trung phong trong trận thua giao hữu 0-2 trước Atletico Madrid tuần trước.

Để giải quyết khủng hoảng hàng công, Newcastle nhắm đến hai bản hợp đồng tấn công, với Wissa và Nicolas Jackson của Chelsea là những mục tiêu hàng đầu. Việc chiêu mộ Wissa và Ramsey sẽ giải quyết phần nào vấn đề nhân sự của "Chích chòe" trước khi mùa giải mới khởi tranh.

Hai thương vụ này, với tổng giá trị chuyển nhượng có thể lên tới 90 triệu bảng, sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ nhất của Newcastle trước mùa giải mới. Hôm 12/8, Newcastle cũng vừa hoàn tất thương vụ hậu vệ Malick Thiaw từ AC Milan với giá gần 40 triệu bảng.

Nếu thương vụ Wissa và Ramsey kịp thời hoàn tất trước cuối tuần này, Newcastle có thể thay đổi diện mạo đội bóng. Đây được xem là những thương vụ thông minh để CLB chuẩn bị cho mùa giải mới.