Newcastle 1-0 Arsenal: Bàn thắng gây tranh cãi

|
Arsenal gặp khó trước chủ nhà Newcastle.
Cầu thủ ghi bàn: Nick Woltemade (35').
Diễn biến chính:
- Ngay phút đầu tiên, HLV Mikel Arteta tỏ rõ sự không hài lòng khi chứng kiến Joelinton có pha vào bóng từ phía sau với Bukayo Saka.
- Phút thứ 5, Nick Pope đổ người cản cú sút hiểm hóc vào góc xa của Eberechi Eze.
- Phút 15, trọng tài cho Arsenal hưởng phạt đền nhưng sau đó, ông dừng trận đấu để tham khảo video làm chậm pha va chạm giữa Pope và Viktor Gyokeres.
- Ông Gillet xác định Pope đã chạm chân vào bóng trước, đồng nghĩa với việc tước quả phạt đền của đội khách.
- Phút 25, Leandro Trossard tung cú sút đưa bóng đi trúng cột từ góc hẹp sau đường chuyền của Declan Rice.
- Phút 28 và 31, Pope lại có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút căng của Eze, Saka.
- Phút 35, Woltemade chọn vị trí chuẩn xác để đó quả tạt từ cánh trái, trước khi đánh đầu dũng mãnh, hạ nốt David Raya. Tiền đạo của chủ nhà có tác động từ phía sau với Gabriel nhưng trọng tài từ chối tham khảo VAR.
- Phút 46, Woltemade dứt điểm trước khung thành rộng mở đưa bóng đi dội xà.
- Phút 59, Pope cản cú dứt điểm của Timber. Ngay sau đó, Trossard đòi quả phạt đền do bị cầu thủ chủ nhà đẩy ngã nhưng trọng tài chính nói không.
Thông tin lực lượng:
- Bên phía Newcastle, Jacob Ramsey, Yoane Wissa, Fabian Schar vắng mặt vì chấn thương.
- Arsenal không có sự phục vụ của Gabriel Jesus, Kai Havertz, Hincapie, Noni Madueke.
Thống kê đáng chú ý:
- Newcastle đã ghi bàn trong 20 phút đầu tiên của 2 trận gặp Arsenal gần nhất trên sân nhà.
- Newcastle có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp nhất Premier League mùa này (2,6).
- 6 trong số 10 bàn thắng của Arsenal tại Premier League mùa này đến trong vòng 15 phút trước và sau giờ nghỉ giải lao.
- Mikel Arteta đã thua Newcastle 4 trận, con số chỉ ít hơn khi ông đối đầu Man City với 5 trận thua.
Sơ đồ chiến thuật
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.