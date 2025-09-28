Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Newcastle 1-0 Arsenal: Bàn thắng gây tranh cãi

  • Chủ nhật, 28/9/2025 22:10 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đêm 28/9, Arsenal bị từ chối quả phạt đền, sau đó thủng lưới trước Newcastle ở vòng 6 Premier League.

Arsenal gặp khó trước chủ nhà Newcastle.

Tỷ số: Newcastle 1-0 Arsenal

Cầu thủ ghi bàn: Nick Woltemade (35').

Diễn biến chính:

  • Ngay phút đầu tiên, HLV Mikel Arteta tỏ rõ sự không hài lòng khi chứng kiến Joelinton có pha vào bóng từ phía sau với Bukayo Saka.
  • Phút thứ 5, Nick Pope đổ người cản cú sút hiểm hóc vào góc xa của Eberechi Eze.
  • Phút 15, trọng tài cho Arsenal hưởng phạt đền nhưng sau đó, ông dừng trận đấu để tham khảo video làm chậm pha va chạm giữa Pope và Viktor Gyokeres.
  • Ông Gillet xác định Pope đã chạm chân vào bóng trước, đồng nghĩa với việc tước quả phạt đền của đội khách.
  • Phút 25, Leandro Trossard tung cú sút đưa bóng đi trúng cột từ góc hẹp sau đường chuyền của Declan Rice.
  • Phút 28 và 31, Pope lại có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút căng của Eze, Saka.
  • Phút 35, Woltemade chọn vị trí chuẩn xác để đó quả tạt từ cánh trái, trước khi đánh đầu dũng mãnh, hạ nốt David Raya. Tiền đạo của chủ nhà có tác động từ phía sau với Gabriel nhưng trọng tài từ chối tham khảo VAR.
  • Phút 46, Woltemade dứt điểm trước khung thành rộng mở đưa bóng đi dội xà.
  • Phút 59, Pope cản cú dứt điểm của Timber. Ngay sau đó, Trossard đòi quả phạt đền do bị cầu thủ chủ nhà đẩy ngã nhưng trọng tài chính nói không.

Thông tin lực lượng:

  • Bên phía Newcastle, Jacob Ramsey, Yoane Wissa, Fabian Schar vắng mặt vì chấn thương.
  • Arsenal không có sự phục vụ của Gabriel Jesus, Kai Havertz, Hincapie, Noni Madueke.

Thống kê đáng chú ý:

  • Newcastle đã ghi bàn trong 20 phút đầu tiên của 2 trận gặp Arsenal gần nhất trên sân nhà.
  • Newcastle có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) thấp nhất Premier League mùa này (2,6).
  • 6 trong số 10 bàn thắng của Arsenal tại Premier League mùa này đến trong vòng 15 phút trước và sau giờ nghỉ giải lao.
  • Mikel Arteta đã thua Newcastle 4 trận, con số chỉ ít hơn khi ông đối đầu Man City với 5 trận thua.

Sơ đồ chiến thuật

Newcastle dau Arsenal anh 1

Cột mốc lịch sử ở Ngoại hạng Anh

Theo Opta, có tới 8 bàn thắng được ghi sau phút 90 trong cùng một ngày thi đấu - con số nhiều nhất lịch sử Premier League.

8 giờ trước

Duy Anh

Newcastle đấu Arsenal Newcastle Premier League Arsenal Gyokeres

  • Newcastle United là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Anh đặt trụ sở tại thành phố Newcastle ở miền Đông Bắc nước Anh. Câu lạc bộ đang thi đấu tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh (Premier League) trong 16 mùa bóng cho đến khi bị xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1989 vào cuối mùa bóng 2008-2009.

    • Thành lập: 1892
    • Biệt danh: The Magpies, The Toon Army
    • Sân vận động: St James' Park Newcastle upon Tyne

