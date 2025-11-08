Neuer hóa tội đồ, Bayern đứt mạch thắng

Sau 16 chiến thắng liên tiếp, Bayern Munich khựng lại. Và người khiến chuỗi toàn thắng tan vỡ không ai khác ngoài Manuel Neuer.

Neuer phạm sai lầm

Bayern hòa 2-2 trên sân Union Berlin ở vòng 10 Bundesliga tối 8/11. Một kết quả gây sốc, không vì tỷ số, mà vì cách nó xảy ra. Phút 17, Neuer bắt trượt cú sút nhẹ. Bóng lọt qua tay, lăn vào lưới. Anh cúi đầu, đứng chết lặng. Cả sân Berlin vỡ òa, còn người từng được gọi là “người gác đền hoàn hảo” chỉ biết nhìn đồng đội.

Neuer không thường sai. Trong suốt hơn một thập kỷ, anh là tiêu chuẩn của sự chắc chắn. Nhưng tối 8/11, chỉ một khoảnh khắc lơ đễnh đã khiến hình ảnh đó rạn nứt. Anh không bị áp lực, không có chướng ngại nào, chỉ là một giây đánh mất sự tập trung. Một cú trượt tay, và Bayern đánh rơi hai điểm.

Luis Diaz gỡ hòa bằng cú sút góc hẹp. Union Berlin lại vượt lên nhờ pha bóng cố định. Họ tận dụng triệt để từng sai sót. Harry Kane phải đợi đến phút bù giờ mới cứu được trận đấu. Nhưng bàn gỡ ấy không thể che mờ sai lầm của Neuer. Bởi ở Bayern, một cú bắt trượt cũng đủ để tạo nên cơn địa chấn.

Neuer là thủ môn của thời đại. Anh thay đổi khái niệm về người gác đền. Từ World Cup 2014 tới những đêm Champions League, anh luôn là biểu tượng của sự tỉnh táo. Nhưng tuổi 39 đang bắt đầu nói chuyện. Tốc độ phản xạ giảm đi, đôi tay không còn dính như trước. Sai lầm trước Union Berlin không phải thảm họa, nhưng là lời nhắc rằng thời gian không chừa ai.

Vincent Kompany không trách Neuer. Ông hiểu giá trị của người đội trưởng. Nhưng nét mặt ông nói lên nhiều điều. Bayern vẫn bất bại, vẫn dẫn đầu, nhưng sự hoàn hảo biến mất. Sai lầm của Neuer giống như một tiếng chuông tỉnh giấc. Nó nhắc Bayern rằng họ cũng có thể sảy chân.

Union Berlin vui mừng. Họ khiến cả nước Đức phải nhắc đến tên mình. Nhưng câu chuyện lớn hơn nằm ở Neuer. Khi một thủ môn huyền thoại mắc lỗi, thế giới bóng đá chợt nhớ rằng ngay cả người vĩ đại nhất cũng là con người.

Neuer từng cứu Bayern hàng trăm lần. Tối nay, anh chỉ khiến họ đánh rơi chiến thắng. Nhưng chính vì thế, Neuer vẫn đáng được nhắc đến. Bởi những huyền thoại không chỉ được nhớ vì những pha cứu thua, mà còn vì những khoảnh khắc họ ngã, rồi đứng dậy, tiếp tục chiến đấu như chưa từng sai.