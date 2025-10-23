Nếu dự Champions League, MU có thể đang xếp trên Barca

Các CLB Anh khuấy đảo lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League cho thấy vị thế ngày càng rõ của Manchester United.

MU đang bắt đầu tìm lại sự ổn định.

Lượt ba vòng phân hạng Champions League 2025/26 chứng kiến sức mạnh vượt trội của bóng đá Anh, khi năm trong sáu đại diện đều giành chiến thắng thuyết phục. Manchester City, Arsenal, Newcastle, Liverpool và Chelsea đồng loạt thắng (riêng Tottenham hòa Monaco 0-0), trong đó có những màn trình diễn mang dấu ấn của sự trở lại mạnh mẽ và chiều sâu đội hình.

5/6 đội Anh giành chiến thắng

Man City tiếp tục thể hiện sự ổn định thường thấy của một nhà vô địch châu Âu, khi nhẹ nhàng vượt qua Villarreal 2-0 trên đất Tây Ban Nha. Cỗ máy của Pep Guardiola không còn bùng nổ như giai đoạn đỉnh cao hai mùa trước, nhưng vẫn đủ lạnh lùng và hiệu quả.

Cùng thời điểm, Arsenal hạ Atletico Madrid tới 4-0 trong một màn trình diễn mãn nhãn tại Emirates - trận đấu được xem là lời khẳng định rằng thầy trò Mikel Arteta trưởng thành và sẵn sàng trở lại nhóm ứng viên vô địch.

Newcastle, đội từng gây tranh cãi vì khởi đầu Premier League kém thuyết phục, lại đang bay cao ở đấu trường châu Âu. Chiến thắng 3-0 trước Benfica của Jose Mourinho không chỉ giúp họ có hai trận thắng liên tiếp tại Champions League, mà còn gợi lại hình ảnh một “Chích chòe” đầy tốc độ và sức mạnh. Anthony Gordon và Harvey Barnes tỏa sáng rực rỡ trong hệ thống pressing của Eddie Howe - dấu hiệu cho thấy Newcastle đã thực sự vượt qua giai đoạn sa sút.

Bảng xếp hạng 36 đội tại vòng phân hạng.

Nhưng hai chiến thắng khiến người hâm mộ Anh phấn khích hơn cả lại thuộc về Liverpool và Chelsea - những đội từng bị Manchester United đánh bại ở Premier League mùa này.

Liverpool, sau chuỗi bốn trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường, bừng tỉnh tại Frankfurt. Không có Mohamed Salah trong đội hình xuất phát, nhưng đoàn quân của Arne Slot vẫn trình diễn thứ bóng đá tấn công đầy uy lực để ngược dòng thắng Eintracht Frankfurt 5-1.

Cặp trung vệ Van Dijk – Konate cùng tân binh Florian Wirtz và tiền đạo Hugo Ekitike đồng loạt ghi dấu ấn, cho thấy Liverpool đang sở hữu chiều sâu và bản lĩnh đủ để vượt qua khủng hoảng. Slot, dù còn mới mẻ ở Anfield, đã nhanh chóng thổi vào đội bóng chất thép và tinh thần phản ứng mạnh mẽ sau thất bại.

Ở London, Chelsea tiếp tục viết nên một chương mới cho kỷ nguyên trẻ hóa. Trước Ajax - đội từng thống trị châu Âu với lò đào tạo trứ danh - "The Blues" giành chiến thắng 5-1, trong một đêm rực rỡ của các cầu thủ tuổi teen.

Marc Guiu, Estevao Willian và Tyrique George lần lượt ghi bàn, biến Chelsea trở thành đội đầu tiên trong lịch sử Champions League có ba cầu thủ tuổi teen cùng lập công trong một trận đấu. Đội hình trẻ thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh tại Champions League đã không chỉ thắng, mà còn thắng với phong cách đầy tự tin và bản lĩnh.

Thử định vị MU tại Champions League

Điều trùng hợp thú vị: cả Liverpool và Chelsea đều là “bại tướng” của Manchester United trong mùa giải này. Liverpool từng thua MU 1-2 ngay tại Anfield, còn Chelsea cũng thất bại cùng tỷ số hồi tháng trước. Dù MU hiện đứng thứ 9 ở Premier League, kết quả này khiến nhiều người nhìn lại chặng đường của thầy trò Ruben Amorim với sự tôn trọng hơn.

Thực tế, MU đang trải qua một lịch thi đấu nặng nề trong 1/4 đầu mùa, khi đã lần lượt chạm trán Man City, Arsenal, Liverpool và Chelsea - bốn trong năm đội đang thắng tưng bừng ở châu Âu. Dù vậy, họ vẫn giành hai chiến thắng trước Liverpool và Chelsea, đồng thời có những màn trình diễn áp đảo trước Arsenal nhưng thua do thiếu may mắn.

Cách đây 1 năm, Amorim từng hạ Guardiola tại Champions League.

Nếu xét phong độ hiện tại của MU và sức mạnh tương đối của các đội bóng Anh ở Champions League, có cơ sở để tin rằng nếu “Quỷ đỏ” thi đấu ở đấu trường này mùa này, họ hoàn toàn có thể kiếm được 6-7 điểm - đủ để lọt vào top 8, tức là xếp trên Barcelona hiện tại. Dĩ nhiên, mọi so sánh đều mang tính giả định, nhưng con số ấy vẫn đủ để phản ánh một sự thật: Manchester United đang dần hồi sinh.

Sau mùa hè nhiều biến động, HLV Ruben Amorim đang cho thấy dấu ấn chiến thuật rõ nét hơn, đặc biệt trong khả năng pressing và tính tổ chức của hàng tiền vệ. MU có thể chưa đạt tới đẳng cấp của Man City hay Arsenal, nhưng họ đang quay về đúng quỹ đạo và trở nên khó bị đánh bại hơn bao giờ hết.

Trong bức tranh chung của bóng đá Anh ở Champions League, năm chiến thắng rực rỡ ở lượt 3 không chỉ là thành tích, mà còn là thông điệp về sức mạnh toàn diện. Hai CLB của Anh đang ở top 8 và cả 6 CLB đều trong top 16. Và đâu đó, dù không góp mặt, Manchester United vẫn để lại dấu ấn gián tiếp, như một lời nhắc rằng họ đang trên hành trình trở lại với sân khấu lớn nhất châu Âu - nơi họ vốn thuộc về.