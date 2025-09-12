Nepal chọn được người lãnh đạo chính phủ lâm thời

Kỹ sư Kulman Ghising, người đứng đầu Cơ quan Điện lực Nepal, được coi là một nhân vật quốc gia có hình ảnh trong sạch và là người sẽ chèo lái Nepal cho đến khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức.

Ông Kulman Ghising. (Nguồn: Newsarenaindia)

Kênh news18.com đưa tin, ngày 11/9, sau khi cả Thị trưởng Kathmandu Balen Shah và cựu Chánh án Sushila Karki rút lui, quyền lãnh đạo chính phủ lâm thời Nepal đã được giao cho Kỹ sư Kulman Ghising, người đứng đầu Cơ quan Điện lực Nepal, được nhiều người kính trọng.

Ông Ghising, người được ghi nhận đã chấm dứt tình trạng cắt điện luân phiên trên toàn quốc, được coi là một nhân vật quốc gia có hình ảnh trong sạch và là người sẽ chèo lái đất nước cho đến khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức.

Gen Z gọi việc thành lập hội đồng lâm thời để dẫn dắt Nepal qua giai đoạn chuyển tiếp chính trị là một “thành công chưa từng có,” mở đường cho bầu cử mới.

Thị trưởng Balen Shah, ban đầu được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí lãnh đạo hội đồng lâm thời, đã công khai từ chối tham gia.

Bà Sushila Karki, người cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, đã rút lui khỏi cuộc đua, viện dẫn những rào cản về hiến pháp và pháp lý cũng như sự miễn cưỡng của chính bà. Ở tuổi ngoài 70, bà cũng bị coi là không đủ khả năng đại diện cho thế hệ Z trong vai trò lãnh đạo.

Nhà lãnh đạo thế hệ gen Z Diwakar Dangal thừa nhận rằng giới trẻ của phong trào này vẫn chưa sẵn sàng nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Trước đó, Quân đội Nepal đã gia hạn lệnh cấm và lệnh giới nghiêm tại Kathmandu, Lalitpur và Bhaktapur cho đến 6 giờ sáng 12/9 trong bối cảnh tình hình chính trị bất ổn.

Trong một tuyên bố vào ngày 11/9, Quân đội Nepal cho biết các phương tiện và cơ sở dịch vụ thiết yếu sẽ được phép hoạt động.

Để giảm bớt khó khăn cho người dân, các cửa hàng bán nhu yếu phẩm hàng ngày sẽ vẫn được mở cửa từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và từ 17 giờ đến 19 giờ cùng ngày, đồng thời khuyến khích người dân mua sắm theo nhóm nhỏ.

Làn sóng biểu tình tại Nepal bắt đầu từ ngày 8/9. Cuộc biểu tình này có sự tham gia của hàng nghìn người, chủ yếu thuộc thế hệ "Gen Z” (những người sinh từ năm 1997 đến 2012) nhằm phản đối tình trạng tham nhũng và lệnh cấm truy cập một số nền tảng mạng xã hội chưa đăng ký với chính phủ, trong đó có Facebook, YouTube, X.

Theo Chính phủ Nepal, đây là các nền tảng không tuân thủ quy định địa phương và không đăng ký hoạt động theo yêu cầu của luật pháp Nepal. Tuy nhiên, làn sóng này nhanh chóng chuyển thành các cuộc đối đầu bạo lực giữa người biểu tình và lực lượng chức năng.

Việc nắm quyền kiểm soát an ninh toàn quốc đã được quân đội tiếp quản từ lúc 22h ngày 9/9, ngay sau khi làn sóng biểu tình vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng cảnh sát.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nepal, các biện pháp hạn chế tụ tập đông người và lệnh giới nghiêm cục bộ đã được áp dụng ở nhiều khu vực trọng điểm.

Các vụ vượt ngục xảy ra sau khi người biểu tình xông vào một số cơ sở nhà tù, đốt cháy các tòa nhà hành chính và phá cửa nhà tù.