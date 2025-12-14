Neo mình trong hiện tại - Kỹ năng thiết yếu trong thời đại xáo động

Ở thời đại mà cảm xúc lan nhanh hơn tin tức, điều khiến nhiều người "kiệt sức tinh thần" không phải khối lượng công việc mà là việc họ liên tục hấp thụ năng lượng từ xung quanh.

Kỹ năng "neo mình trong hiện tại" đang trở thành công cụ sinh tồn mới: giúp bạn dừng lại đúng lúc trước khi bị cuốn vào vòng xoáy đó.

Giữa nhịp sống hiện đại, con người ngày càng dễ bị cuốn vào những làn sóng cảm xúc đến từ bên ngoài: áp lực công việc, phản hồi liên tục từ mạng xã hội, kỳ vọng của người khác hay sự hỗn loạn trong các mối quan hệ. Với những người nhạy cảm, sự ảnh hưởng ấy càng mạnh mẽ hơn khi họ vô thức hấp thụ năng lượng xung quanh và dần đánh mất ranh giới nội tại. Vì vậy, "neo mình trong hiện tại" đã trở thành kỹ năng thiết yếu để duy trì sự ổn định cảm xúc.

"Neo mình" là trạng thái hiện diện trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại, quan sát hơi thở, cảm nhận cơ thể, ghi nhận cảm xúc đang diễn ra mà không phán xét. Khi hiện diện ở hiện tại, hệ thần kinh lập tức giảm căng thẳng, nhịp tim ổn định và não bộ sáng rõ hơn để nhận diện điều gì thực sự thuộc về mình và điều gì chỉ là tác động từ môi trường. Đây là nền tảng quan trọng để giữ ranh giới năng lượng, đặc biệt với những ai dễ đồng cảm quá mức.

Neo mình trong hiện tại. Ảnh: Pexels

Trong cuốn sách Sức mạnh của sự trầm lắng, tác giả Anita Moorjani nhấn mạnh giá trị của sự tĩnh lặng nội tâm và giới thiệu những bài tập đơn giản giúp độc giả quay về với chính mình. Bà cho rằng sự hiện diện không phải điều xa xỉ mà là kỹ năng có thể rèn luyện mỗi ngày thông qua những bước thực hành rất nhỏ.

Dựa trên tinh thần ấy, Anita cũng chia sẻ bài tập neo mình trong hiện tại với hình thức ngắn gọn, dễ áp dụng được bà áp dụng mỗi ngày:

1. Tìm một nơi yên tĩnh để ngồi, nơi bạn không bị làm phiền. Nếu thời tiết đẹp, bạn có thể ngồi ở một bãi cỏ ngoài trời. Bạn có thể nhắm mắt hoặc mở mắt tùy ý.

2. Hít một hơi thật sâu. Khi hít vào, hãy hình dung cái bạn đang tiếp nhận chính là năng lượng sống (sức mạnh hoặc năng lượng vũ trụ), là nguồn sinh lực tích cực. Hãy hít vào và lấp đầy cơ thể bạn bằng năng lượng đó. Bạn có thể làm điều này một cách chậm rãi.

3. Bây giờ hãy thở ra một hơi thật dài. Hãy thở ra hết những gì bạn đã hít vào. Nhịp hít thở của bạn đang làm mọi thứ chậm lại, trong đó có huyết áp và nhịp tim của bạn.

4. Lặp lại lần nữa và hít thở thật sâu.

5. Trong lần hít thở thứ ba, hãy hít một hơi thật sâu và hình dung hơi thở đang đi sâu hơn vào cơ thể bạn, xuống đến cẳng chân và bàn chân bạn; hãy tưởng tượng bạn hít sâu đến mức hơi thở của bạn đang thoát ra từ lòng bàn chân bạn và bám rễ vào mặt đất. Sau đó, hãy thở ra một hơi thật dài và chậm rãi.

Tác giả cũng lưu ý độc giả hoàn toàn có thể tự do điều chỉnh cho phù hợp với mình. Khi thực hành đều đặn, bài tập neo mình giúp người tập thư giãn nhanh hơn trong tình huống căng thẳng, tăng khả năng tập trung, và đặc biệt là phân biệt rõ cảm xúc của bản thân với cảm xúc bị truyền từ môi trường xung quanh. Với người nhạy cảm, đây như một "lớp áo giáp mềm", vẫn giữ được sự đồng cảm nhưng không bị cuốn trôi.

Sách Sức mạnh của sự trầm lắng, tác giả Anita Moorjani. Ảnh: Huỳnh Quỳnh

Điểm đáng nói là bài tập không giải quyết mọi vấn đề, nhưng lại làm một việc quan trọng: giúp người thực hành nhìn rõ họ đang phản ứng với tình huống hay phản ứng với cảm xúc bị truyền sang. Trong môi trường làm việc áp lực hoặc các mối quan hệ dễ xung đột, chỉ cần nhận ra điều này đã giảm đáng kể sai lệch trong hành vi.

Cuối cùng, "neo mình" không phải phương pháp chữa lành, mà là một cách để giữ mình tỉnh táo trước khi phản ứng hay đưa ra quyết định. Như tác giả nhấn mạnh: "Neo mình trong hiện tại giúp bạn thư giãn, kết nối mạnh mẽ hơn với linh hồn mình và phân biệt rõ năng lượng của bạn với năng lượng của người khác. Càng neo mình trong hiện tại, bạn càng dễ kết nối với bản thể thần bí bên trong mình và càng ít bị ảnh hưởng bởi năng lượng của người khác".