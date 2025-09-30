Ánh sáng đôi khi chỉ lóe lên sau bóng tối

Chữa lành - hai chữ nghe tưởng nhẹ nhõm, nhưng thực ra đó là hành trình gian nan. Có khi, chỉ sau khi đi qua tận cùng khổ đau, con người mới nhận ra giá trị của sự sống. Hành trình đặc biệt ấy được Anita Moorjani ghi lại trong cuốn sách "Trở về từ cõi chết".

Nhiều năm trước, sức khỏe tinh thần vẫn còn là một khái niệm xa lạ với nhiều người. Thế nhưng hôm nay, “chữa lành” đã trở thành một làn sóng mạnh mẽ, hiện diện khắp mạng xã hội, sách vở, và đời sống thường nhật.

Có người đón nhận nó như một cơ hội để trở về với chính mình; có người lại cho rằng tất cả chỉ là sự “làm quá”. Nhưng sự thật là những vết thương tinh thần vốn luôn âm ỉ hiện diện, chỉ là con người chưa đủ can đảm để gọi tên và đối diện.

Hành trình chữa lành vốn chưa bao giờ là dễ dàng. Ảnh: Pexels

Hành trình chữa lành, vì thế, chưa bao giờ là dễ dàng. Nó giống như băng qua một khu rừng rậm đầy bóng tối, nơi nỗi sợ, tổn thương và khủng hoảng bủa vây. Chỉ những ai từng trải qua mới thấu hiểu sự nặng nề ấy. Nhưng cũng chính ở tận cùng đau khổ, con người lại có cơ hội tìm thấy ánh sáng an lành. Câu chuyện của Anita Moorjani - tác giả cuốn sách Trở về từ cõi chết - Dying to be me là một minh chứng cho điều đó.

Anita sinh ra trong một gia đình gốc Ấn tại Singapore và lớn lên ở Hong Kong, Trung Quốc. Nhiều người nghĩ rằng môi trường đa văn hóa ấy sẽ mang đến cho cô một tuổi thơ đầy màu sắc. Nhưng thực tế, Anita lại phải lớn lên dưới áp lực “trọng nam khinh nữ” cùng những quy tắc khắt khe của người cha gia trưởng. Trong hồi ức của mình, cô từng viết: “Tôi sợ cha, và từ nhỏ tôi chưa bao giờ dám làm gì khiến cha phật ý.”

Những tổn thương ấy âm thầm hằn sâu, biến Anita thành một cô gái luôn gồng mình để làm vừa lòng người khác. Nỗi sợ hãi và sự chối bỏ bản thân tích tụ suốt nhiều năm, cho đến một ngày chúng biểu hiện thành căn bệnh ung thư – căn bệnh mà cả thế giới chỉ nghe tên đã rùng mình. Chính lúc ấy, Anita mới nhận ra những “chất độc tinh thần” đã ăn mòn cơ thể cô từng chút một.

Sách Trở về từ cõi chết

Trong cơn nguy kịch, Anita rơi vào trạng thái cận tử. Nhưng thay vì kết thúc, cô lại trải qua một trải nghiệm kỳ diệu: “Tôi được bao bọc và hồi sinh trong năng lượng yêu thương. Nó khiến tôi cảm thấy như thể cuối cùng tôi đã về đến đích, sau những năm tháng khổ sở, lo lắng và sợ hãi.” Trải nghiệm này đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của Anita về sự sống, về tình yêu, và về chính mình.

Khi được hồi sinh, Anita Moorjani không chỉ quay lại với một cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn với một tâm hồn rộng mở hơn. Cô quyết định viết lại câu chuyện cuộc đời trong cuốn Trở về từ cõi chết. Tác phẩm không chỉ kể về hành trình vượt qua bệnh tật mà còn gửi gắm một thông điệp chứa đựng đầy sự yêu thương: mỗi chúng ta đều có sức mạnh chữa lành bên trong, và cuộc sống chỉ thật sự có ý nghĩa khi ta sống đúng với bản thể của mình.

Trong thế giới đầy áp lực hôm nay, câu chuyện của Anita như một lời nhắc nhở: chữa lành không phải con đường thẳng tắp hay luôn tràn ngập hoa hồng. Đôi khi, nó đầy thử thách, thậm chí phải đi qua bóng tối tử thần. Nhưng chính sau những đổ nát ấy, con người mới có thể chạm tới sự tự do và tình yêu vô điều kiện.

Đọc Trở về từ cõi chết, bạn không chỉ bước vào câu chuyện đặc biệt của một con người, mà còn soi rọi lại chính mình: liệu ta đã sống thật với bản thân? Liệu ta có đang để nỗi sợ và định kiến điều khiển? Và quan trọng nhất, ta có dám yêu thương mình trước khi tìm kiếm sự công nhận từ người khác?

Hành trình chữa lành có thể không “lành” ngay từ đầu, nhưng ánh sáng chỉ bừng lên khi ta đủ dũng cảm bước ra khỏi bóng tối.