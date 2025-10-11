Cuộc đời bắt đầu mở lối khi bạn ngừng chạy theo người khác

Có những nỗi sợ không phát ra tiếng, nhưng điều khiển cả đời người. Chúng ta sợ bị bỏ lại, sợ người khác tổn thương, sợ không được yêu, và vì thế, ta bắt đầu “chạy”.

Tác giả cuốn sách Trở về từ cõi chết Anita Moorjani là người hiểu rõ cảm giác đó hơn ai hết. Sinh ra trong một gia đình Ấn Độ truyền thống, cô lớn lên trong quan niệm “trọng nam khinh nữ”, nơi giá trị của một người con gái được đo bằng sự ngoan ngoãn và phục tùng. Cô chạy theo kỳ vọng của cha, theo hình mẫu mà xã hội định sẵn đến khi cơ thể cô phản kháng bằng căn bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Trong những giây phút cận kề cái chết, Anita có một trải nghiệm mà khoa học không thể giải thích. Cô “rời” khỏi thân thể mình, chứng kiến tất cả với một sự bình an tuyệt đối. Cô hiểu rằng suốt bao năm qua, mình đã sống sai, sống để làm hài lòng người khác chứ không phải để thật sự sống. Chính khoảnh khắc ấy, cô chọn quay lại. Và khi tỉnh dậy, phép màu đã xảy ra: khối u biến mất chỉ sau vài tuần.

Câu chuyện của Anita không phải huyền thoại mà là một lời thức tỉnh. Cô viết Trở về từ cõi chết không để kể về cái chết mà nói về sự tái sinh trong nhận thức. Bởi điều nguy hiểm nhất không phải bệnh tật mà là khi ta đánh mất mối liên kết với chính mình. Cô nhấn mạnh: “Tình yêu bản thân thật sự ở cấp độ cao nhất nghĩa là hoàn toàn tin tưởng vào vũ trụ và bản thể cao hơn của mình.”

Anita Moorjani - tác giả cuốn sách Trở về từ cõi chết

Anita không nói về “yêu bản thân” theo kiểu thời thượng như spa, mua sắm hay những chuyến du lịch tự thưởng cho bản thân. Cô nói về một khía cạnh tình yêu sâu sắc hơn chính là chấp nhận tất cả những gì từng làm tổn thương mình, nhìn nỗi sợ bằng ánh mắt hiền lành và tin rằng cuộc đời này không hề chống lại ta. Chính sự chấp nhận đó là liều thuốc chữa lành thật sự.

Điều khiến Trở về từ cõi chết khác biệt là cách Anita nhìn lại quãng đời khổ đau của mình với lòng biết ơn. Cô không phủ nhận nỗi sợ, không căm ghét quá khứ mà ôm lấy nó như một phần của hành trình thức tỉnh. Từ góc nhìn của cô, ung thư không còn là “án tử” mà là lời nhắc nhở người đọc hướng về nội tâm của mình. “Hãy yêu thương bản thân như thể cuộc sống của bạn phụ thuộc vào đó vì sự thật là vậy, hãy tin tôi đi... Khi bạn thật sự yêu thương bản thân, bạn sẽ phát triển từng chút một. Và mỗi khi bạn đạt đến một cấp độ mới, những cơ hội tuyệt vời sẽ tự động xuất hiện”, Anita chia sẻ

Sách Trở về từ cõi chết.

Có thể bạn không từng trải qua cận tử như Anita. Nhưng mỗi ngày, chúng ta đều có “cái chết” nhỏ của riêng mình khi ta im lặng trước điều sai trái, khi ta giấu nỗi buồn để người khác vui, khi ta sống cho mong đợi của người khác mà quên mất mình từng muốn gì. Mỗi lần như thế, một phần linh hồn ta lặng lẽ rời đi.

Buông bỏ, vì thế, không phải là thờ ơ. Buông bỏ là dừng lại, là không còn chạy theo ai đó để cảm thấy đủ, là tin rằng mình xứng đáng được yêu ngay cả khi chẳng ai công nhận.

Trở về từ cõi chết không mang màu sắc tôn giáo hay thần bí. Nó là câu chuyện thật của một người đã đối diện với giới hạn cuối cùng của sự sống và trở về với bài học giản dị nhất: Hãy là chính mình trước khi quá muộn. Bởi rốt cuộc, hạnh phúc không đến từ việc ta được ai đó chọn mà từ khoảnh khắc ta chọn chính mình.