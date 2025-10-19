Kỷ lục game mới vừa được thiết lập

Steam tiếp tục khẳng định vị thế số một khi đạt kỷ lục người dùng trực tuyến cùng lúc, cho thấy sức sống mạnh mẽ của thị trường game PC toàn cầu.

Steam tiếp tục khẳng định vị thế của mình. Ảnh: Bloomberg.

Nền tảng phân phối game lớn nhất thế giới Steam vừa ghi nhận cột mốc mới khi đạt 41,66 triệu người dùng trực tuyến cùng lúc vào ngày 12/10, con số cao nhất kể từ khi ra mắt.

Theo thống kê của Valve, đây là kỷ lục người dùng đồng thời (CCU) mới, vượt xa mốc cũ của các năm 2022 và 2023 hơn 10 triệu người. Thành tích này cho thấy sức hút bền bỉ của thị trường game PC, trong bối cảnh nhiều nền tảng và dịch vụ chơi game mới đang cạnh tranh khốc liệt.

Mặc dù số người chơi tăng mạnh, đây không phải hiện tượng bất thường. Hàng chục triệu game thủ vẫn đăng nhập vào Steam mỗi ngày để chơi game hoặc đơn giản là giữ thiết bị của họ trực tuyến. Tuy nhiên, theo giới quan sát, mức tăng đột biến lần này có thể đến từ loạt sự kiện và phát hành đáng chú ý trong thời gian gần đây như Battlefield 6, Hollow Knight: Silksong cùng chương trình Steam Next Fest, nơi người chơi có thể trải nghiệm bản demo của hàng trăm trò chơi sắp ra mắt.

Dù các game mới thu hút sự chú ý, bảng xếp hạng trò chơi được chơi nhiều nhất trên Steam vẫn thuộc về các tựa game miễn phí lâu năm như Counter-Strike 2, Dota 2 và PUBG: Battlegrounds. Battlefield 6 hiện đứng ở vị trí thứ ba, trong khi Banan, Bongo Cat, Delta Force, Marvel Rivals và Warframe cũng góp mặt trong top 10.

Thành tích của Steam một lần nữa khẳng định vị thế gần như độc tôn của nền tảng này trong lĩnh vực game PC. Bên cạnh Steam, những nền tảng khác như Epic Games Store, Xbox hay Roblox cũng đang mở rộng, song chưa thể so sánh về quy mô và sức ảnh hưởng. Với kho trò chơi đồ sộ, bao gồm cả bom tấn lẫn game độc lập, Steam vẫn là lựa chọn trung tâm của cộng đồng game thủ toàn cầu.

Ngay cả các “ông lớn” như Microsoft, EA hay Ubisoft cũng phát hành sản phẩm của mình trên Steam, dù vẫn duy trì nền tảng riêng. Microsoft thậm chí đã tích hợp thư viện Steam trực tiếp vào ứng dụng Xbox trên PC, cho phép người dùng truy cập dễ dàng hơn. Đây được đánh giá là bước đi giúp củng cố hệ sinh thái chơi game đa nền tảng.

Nếu đà tăng trưởng hiện tại tiếp tục, giới phân tích cho rằng Steam có thể sớm cán mốc 50 triệu người dùng đồng thời trong thời gian tới. Kỷ lục mới đánh dấu cột mốc về số lượng người chơi, minh chứng cho sức sống của thị trường game PC, nơi Steam vẫn đang là trung tâm của toàn bộ hệ sinh thái.