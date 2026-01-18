Nên đóng hay mở nắp khi xả bồn cầu?

Việc mở nắp khi xả bồn cầu là thói quen thường thấy của nhiều người. Tuy nhiên, điều này có thể vô tình làm tăng nguy cơ lây lan vi khuẩn vào không khí.

Việc xả nước bồn cầu dường như là thao tác tự động: Bạn đứng dậy, nhấn nút và rời đi mà không cần suy nghĩ nhiều. Âm thanh lớn, nước chảy nhanh, và chỉ trong vài giây, mọi việc hoàn thành. Vì quá quen thuộc, mọi người thường cho rằng không có gì khác xảy ra. Tuy nhiên, thực tế thói quen này nguy hiểm hơn bạn nghĩ.

Tưởng chừng đơn giản, nhưng việc xả nước khi bồn cầu vẫn mở có thể làm lây lan vi trùng và các hạt gây hại trong không khí. Cho dù bạn có lau chùi mặt bàn, giặt giũ khăn tắm và khử trùng các bề mặt kỹ càng đến đâu, nguy cơ lây nhiễm vẫn xảy ra.

Những rủi ro nếu để nắp mở khi xả bồn cầu

Theo các chuyên gia, việc ý thức được điều này rất quan trọng: Không đóng nắp bồn cầu trước khi xả nước sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn trong không khí phát tán. "Một lớp sương mù mỏng sẽ bắn ra không khí xung quanh", Kelsey Pabst, y tá đã đăng ký hành nghề, chuyên gia y khoa tại Trung tâm Bệnh bại não tại Missouri (Mỹ), giải thích.

Theo Shari Cedar, Giám đốc điều hành kiêm đồng sở hữu của AK Building Services, những giọt nước li ti này - đám mây khí dung - có thể bị hít vào và bám lên khăn, mặt bàn, thậm chí cả bàn chải đánh răng. Các nghiên cứu khoa học xác nhận các hạt này có thể bay xa tới 1,5 mét từ chỗ xả nước khi nắp mở, và chúng là "phương tiện" hoàn hảo để lây lan vi trùng.

"Các nghiên cứu cho thấy vi khuẩn E. coli, C. diff, norovirus và các loại vi khuẩn đường ruột khác đã được phát hiện trong nước thải từ nhà vệ sinh", Pabst nói.

May mắn là các chuyên gia cho rằng người khỏe mạnh bình thường có thể sẽ không bị ảnh hưởng - nhưng vẫn cần lưu ý đến nguy cơ này. Pabst cảnh báo nếu bạn hoặc ai đó trong gia đình bị ốm, chẳng hạn tiêu chảy hoặc nhiễm virus dạ dày, nguy cơ sẽ tăng lên và các bề mặt có thể bị ô nhiễm.

Ngoài ra, theo chuyên gia vệ sinh Derek Christian, Giám đốc bộ phận vệ sinh tại All Star Cleaning, các gia đình có thành viên là người có hệ miễn dịch suy yếu, trẻ nhỏ hoặc vật nuôi có nguy cơ cao hơn bị ảnh hưởng bởi khí dung bồn cầu và nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung, chẳng hạn khử trùng bệ ngồi và tay cầm bồn cầu sau mỗi lần sử dụng.

Việc đóng nắp khi xả bồn cầu sẽ làm hạn chế nguy cơ lây lan vi khuẩn. Ảnh: New Atlas.

5 thói quen trong phòng tắm giúp giảm sự lây lan của vi khuẩn

Mặc dù không có cách nào ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của vi trùng trong trường hợp này, bạn có thể giảm nguy cơ bằng những thói quen vệ sinh thông minh. Theo Pabst, việc đóng nắp bồn cầu cũng giống như việc thắt dây an toàn. "Nó có thể giảm nguy cơ, nhưng nguy cơ vẫn luôn hiện hữu”.

Dưới đây là một số cách bổ sung để giảm sự lây lan của vi trùng trong phòng tắm:

- Hãy bảo quản kín bàn chải đánh răng: Điều này giúp ngăn các hạt bụi và vi trùng trong không khí bám vào lông bàn chải và xâm nhập vào miệng. Bạn có thể cất bàn chải trong tủ, dưới bồn rửa hoặc dùng hộp đựng có nắp đậy. Tuy nhiên, hãy đảm bảo bàn chải đánh răng được khô ráo.

- Thông gió không gian: Cải thiện hệ thống thông gió (như bật quạt hút hoặc hé cửa sổ) có thể giúp làm sạch không khí.

- Khử trùng bề mặt thường xuyên: Duy trì lịch khử trùng định kỳ cho các khu vực thường xuyên tiếp xúc, như mặt bàn, vòi nước, tay nắm cửa và tay nắm bồn cầu.

- Hãy rửa tay thật kỹ: Một lời nhắc nhở hữu ích không bao giờ thừa. Luôn luôn rửa tay sau khi đi vệ sinh.

- Đợi đến khi rửa tay xong mới dùng điện thoại: Christian nói rằng điện thoại thường chứa nhiều vi khuẩn hơn cả sàn nhà vệ sinh. Tránh mang điện thoại vào nhà vệ sinh và hãy đợi đến khi rửa tay xong mới sử dụng.