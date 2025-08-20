Negav lại gây tranh cãi

Gần đây, nhãn hàng Diana vấp phải làn sóng chỉ trích khi mời Negav tham dự một sự kiện tại TP.HCM. Cũng từ đó, những ồn ào trong quá khứ của nam rapper bị đào lại, gây tranh cãi lớn trên các nền tảng mạng xã hội.
Mới nhất, động thái trên trang cá nhân của Negav tiếp tục gây bàn tán. Cụ thể, trên Threads, tài khoản Negav chia sẻ lại một dòng trạng thái có nội dung: "Thổi tắt nến của người khác không làm bạn sáng hơn".
|
Negav nhận nhiều phản ứng trái chiều thời gian gần đây. Ảnh: @negav.
Bài viết nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận trái chiều. Một số tài khoản bày tỏ không đồng tình, nhận định nam rapper chưa cho thấy sự trưởng thành hay hối lỗi. Ngược lại, những khán giả khác cho rằng Negav đang thay đổi và cần được cho cơ hội khắc phục những sai lầm trong quá khứ.
Ngoài ra, mạng xã hội cũng đang rộ tin Negav bị hủy một show vào tháng 9 sau lùm xùm. Tuy nhiên, phía Negav chưa lên tiếng về thông tin này.
Trước đó, Diana đã hai lần lên tiếng xin lỗi vì hợp tác với Negav trong một chiếc dịch truyền thông, song khủng hoảng vẫn chưa lắng xuống. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả tuyên bố sẽ quay lưng với nhãn hàng.
Hồi tháng 10/2024, Negav từng vướng bê bối khi loạt bài đăng trong một nhóm kín trên Facebook do anh quản lý bị lan truyền. Nội dung các bài đăng bị cho là phản cảm, tục tĩu. Chưa kể, những bình luận trong quá khứ của nam rapper, có nội dung quấy rối, cũng bị đào lại. Sau đó, Negav vấp phải chỉ trích dữ dội từ công chúng.
Không lâu sau, Negav lên tiếng xin lỗi, nhưng khủng hoảng vẫn tiếp tục leo thang. Giữa làn sóng phản đối, Negav tạm dừng hoạt động và vắng mặt trong đêm concert thứ hai của Anh trai “say hi”. Tuy vậy, nam rapper nhanh chóng trở lại ở các đêm diễn tiếp theo. Anh cũng được công bố có mặt trong dàn cast của mùa 2 Anh trai “say hi”.
