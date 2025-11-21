Napoli hét giá kỷ lục cho McTominay

Scott McTominay trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng khi nhiều đội bóng Premier League rục rịch kéo anh trở lại Anh vào năm 2026.

Mức giá để sở hữu McTominay không dưới 80 triệu euro.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Italy đồng loạt khẳng định chỉ một đề nghị đủ sức nặng mới khiến Napoli chấp nhận để tiền vệ người Scotland rời sân Diego Maradona. Thông điệp của Napoli khá cứng rắn khi mức giá dưới 80 triệu euro sẽ lập tức bị gạt bỏ. Thậm chí, Napoli được cho là có thể bán McTominay vượt mốc 90 triệu euro.

Đó là con số kỷ lục trong lịch sử chuyển nhượng của đội bóng miền Nam Italy. Hè 2016, Napoli bán Gonzalo Higuain cho Juventus với giá 90 triệu euro. Hè năm nay, Napoli cũng để Victor Osimhen gia nhập Galatasaray với giá 75 triệu euro - đắt thứ nhì lịch sử.

McTominay gia nhập Napoli từ MU với giá 30 triệu euro vào hè 2024 và lột xác ngoạn mục. Sau 18 tháng, anh trở thành một trong những tiền vệ box-to-box toàn diện nhất châu Âu. Lúc này, McTominay là mắt xích quan trọng trong hệ thống pressing của HLV Antonio Conte.

Sức bật, khả năng không chiến và những pha xâm nhập vùng cấm giúp McTominay trở thành thứ vũ khí tấn công lợi hại. Đáng chú ý, cá nhân cầu thủ 28 tuổi giữ thái độ thận trọng về tương lai khi được nhiều đội bóng theo đuổi.

Dù thừa nhận Ngoại hạng Anh luôn là nơi gắn bó về mặt cảm xúc, McTominay nhấn mạnh chỉ rời Napoli nếu tìm được dự án và vai trò phù hợp. Trong khi Tottenham được cho là chủ động tiếp cận từ cuối tháng 10, Everton âm thầm quan tâm tới thương vụ. Nhiều CLB ở châu Âu cũng muốn có McTominay.