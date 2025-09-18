Nạn nhân kể phút kinh hoàng khi xe tải lao vào chợ chuối ở Quảng Trị

Nhiều nạn nhân bị thương đang nằm viện điều trị vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại lúc xe tải lao thẳng vào chợ Tân Long (Quảng Trị).

Xe tải lao thẳng vào chợ chuối ở Quảng Trị Sáng 17/9, chiếc xe tải mang biển số Nghệ An lao thẳng vào khu vực chợ chuối Tân Long có nhiều tiểu thương đang họp chợ khiến nhiều người thương vong.

Liên quan đến vụ xe tải lao vào chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị) hiện có tất cả 9 người bị thương. Trong đó, có 3 người bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị; 6 người còn lại ở Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt gồm Hồ Văn L. (SN 1994, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Lê Văn P. (SN 1974, ngụ thôn An Hà, xã Lao Bảo, Quảng Trị), Hồ Văn L. (ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 1974, ngụ xã Lìa, Quảng Trị), Hồ Văn P. (SN 2003, ngụ xã Tân Lập, Quảng Trị), Hồ Văn T. (SN 2004, ngụ huyện Nòong, Lào).

Có 6 nạn nhân bị thương trong vụ xe tải lao vào chợ đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hoá trong tình trạng chấn thương đầu, mặt và gãy xương. Ảnh: Do Nguyễn.

Với ánh mắt còn hoảng sợ, ông Hồ Văn L. (xã Lìa) kể: Sáng 17/9, ông chạy xe máy chở 10 buồng chuối mật mốc ra ngã ba chợ Tân Long chờ thương lái thu mua. Cùng nhiều người dân khác, ông dừng xe bên lề đường ĐT-586, đoạn giao quốc lộ 9.

“Đang đứng chờ bán chuối thì chiếc xe tải từ quốc lộ 9 lao tới, hất văng tôi cùng xe máy ra xa. Tôi chỉ kịp nghe một tiếng ‘rầm’ rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện và nghe tin có nhiều người thiệt mạng, tôi rất đau lòng. Từ nay, tôi sẽ không đứng ven đường bán chuối nữa, quá nguy hiểm”, ông Hồ Văn L. bàng hoàng kể lại.

Ông Hồ Văn L. bị chấn thương vùng đầu sau vụ tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Do Nguyễn.

Cũng đang điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa, ông Lê Văn P. (xã Lao Bảo) cho biết, vợ chồng ông buôn bán đồ gia dụng tại chợ Kim Long. Sáng 17/9, khi cả hai đang bày bán hàng như thường lệ thì chiếc xe tải từ quốc lộ 9 bất ngờ lao thẳng tới với tốc độ cao, húc đổ đồ đạc và xe máy văng tung tóe.

"Khi ấy tôi ôm đầu ngã xuống, bình tĩnh lại thì thấy nhiều người nằm bất động, phương tiện ngổn ngang. Bản thân tôi bị thương ở vùng mặt nhưng cả hai vợ chồng đều sống sót sau vụ việc là điều may mắn rồi...", ông Phước nhớ lại.

Các nạn nhân chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Do Nguyễn.

Trước đó, khoảng 07h46 ngày 17/9, anh Trần Minh H. (SN 1973, trú TP.HCM) lái xe tải mang BKS: 37C-587.63 chở theo Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy trên quốc lộ 9 hướng Khe Sanh - Lao Bảo thì đột ngột tông thẳng vào khu vực đám đông đang buôn bán chuối ở chợ Tân Long.

Tại hiện trường, xe máy, hàng hóa nằm la liệt dưới gầm xe. Chiếc xe tải chỉ dừng khi tông thẳng vào một ki ốt của tiểu thương chợ Tân Long.

Vụ tai nạn làm 3 người chết tại chỗ gồm anh Hồ Văn Đ. (SN 2001, xã A Dơi, Quảng Trị); chị Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào) và Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc làm 12 người thương vong.

Ngoài 6 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Hướng Hoá thì có 3 người khác bị thương nặng hơn phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị để điều trị gồm Hồ Văn S. (SN 2009, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Văn P. (SN 1988, quốc tịch Lào) và Khăn P. (SN 1999, quốc tịch Lào). Cả 3 người đều bị chấn thương sọ não, đa chấn thương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn, cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo; Đồn Biên phòng Thuận (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị); Công an xã Lao Bảo và lực lượng chức năng khác có mặt kịp thời, bảo vệ hiện trường, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

3 nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, Đoàn công tác của Đảng uỷ, Ban chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị cùng Công an tỉnh Savannakhet (Lào) đến thăm, động viên người nhà nạn nhân và các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc, cùng Đại tá Lê Phương Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra, xử lý và hỗ trợ các nạn nhân.

Trong ngày, ông Phan Phong Phú, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cũng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho những người bị thương.