'Nạn nhân' đầu tiên của Mbeumo

Theo Sky Sports, AC Milan đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo Rasmus Hojlund và có thể gửi lời đề nghị chính thức trong vài ngày tới. The Athletic cho biết Manchester United cũng sẵn sàng đàm phán, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim muốn bổ sung thêm một chân sút mới ở kỳ chuyển nhượng hè 2025.

Hojlund từng là bản hợp đồng trị giá 72 triệu bảng của MU cách đây hai năm, nhưng chưa bao giờ đáp ứng kỳ vọng. Mùa giải 2024/25, tiền đạo người Đan Mạch chỉ ghi vỏn vẹn 4 bàn tại Premier League - con số quá ít ỏi cho một trung phong được kỳ vọng gánh vác hàng công.

Hiện tại, sự xuất hiện của bộ đôi Matheus Cunha và Bryan Mbeumo khiến vị trí của Hojlund lung lay dữ dội. Trong sơ đồ 3-4-3 mà Amorim dự kiến áp dụng, suất trung phong duy nhất sẽ là cuộc cạnh tranh trực diện giữa Hojlund, Joshua Zirkzee hoặc một tiền đạo mới.

Dù công khai tuyên bố muốn ở lại để chứng tỏ bản thân, Hojlund đang đứng trước nguy cơ bị đẩy khỏi Old Trafford. Giá trị chuyển nhượng của anh hiện giảm chỉ còn khoảng 29,5 triệu bảng - chưa bằng một nửa số tiền MU từng bỏ ra. Với AC Milan, đội bóng đang khát trung phong nhưng không thể “móc hầu bao” quá sâu, đây là cơ hội vàng để sở hữu một tiền đạo trẻ, giàu tiềm năng với mức phí hợp lý.

Nếu thương vụ này diễn ra, Hojlund có thể trở thành “nạn nhân” đầu tiên trong cuộc cách mạng hàng công mà Amorim đang tiến hành tại MU.

