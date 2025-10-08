Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Năm tuyển thủ Việt Nam bước vào thế giới bóng đá ảo

  • Thứ tư, 8/10/2025 22:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xuân Son, Hoàng Đức, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Hậu lần đầu xuất hiện trong một tựa game bóng đá di động quốc tế có bản quyền, đánh dấu bước tiến mới cho hình ảnh bóng đá Việt Nam.

Xuân Son đang chờ ngày tái xuất ở tuyển Việt Nam sau chấn thương.

Sự kiện ra mắt phiên bản game bóng đá mới tại Việt Nam, EA SPORTS FC Mobile Việt Nam gây tiếng vang lớn khi năm tuyển thủ quốc gia - Xuân Son, Hoàng Đức, Công Phượng, Văn Toàn và Văn Hậu - cùng góp mặt. Đây là lần đầu tiên các ngôi sao của đội tuyển Việt Nam hiện diện trong một sản phẩm thể thao điện tử toàn cầu, mở ra cánh cửa mới để người hâm mộ được “điều khiển” chính những thần tượng của mình trên sân cỏ ảo.

Đoạn TVC công bố với sự xuất hiện của dàn cầu thủ và nhiều KOL nổi tiếng tạo nên bầu không khí sôi động, lan tỏa niềm hứng khởi đặc trưng của bóng đá. Hình ảnh các tuyển thủ “nhập vai”, hội quân và thi đấu trong thế giới game khiến người xem như được chứng kiến một trận đấu thật, phản chiếu sức hút mạnh mẽ của trò chơi đối với cộng đồng yêu bóng đá.

Tựa game - với hơn 500 triệu lượt tải trên toàn cầu, sở hữu bản quyền chính thức của hơn 19.000 cầu thủ, 690 câu lạc bộ và 35 giải đấu hàng đầu - mang đến trải nghiệm bóng đá di động sống động và gần gũi hơn bao giờ hết.

Sự góp mặt của năm tuyển thủ quốc gia không chỉ là niềm vui cho người chơi, mà còn là cột mốc khẳng định vị thế đang lên của bóng đá Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

