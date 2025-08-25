Đội game Mông Cổ làm điều không tưởng

Đại diện đến từ Mông Cổ đã chiến thắng áp đảo đối thủ với tỉ số 3-0 trong trận chung kết, giành chức vô địch Esports World Cup 2025 cùng 500.000 USD tiền thưởng.

Tuyển thủ The MongolZ nâng cao ciếc khiên vô địch. Ảnh: Esports World Cup.

Giải đấu Esports World Cup (EWC) 2025 bộ môn Counter-Strike 2 (CS2) đã khép lại với chiến thắng đầy bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng của đội tuyển đến từ Mông Cổ The MongolZ.

Trong trận chung kết tổng diễn ra vào rạng sáng nay, đại diện đến từ Mông Cổ đã trình diễn một phong độ ấn tượng, đánh bại đối thủ Aurora với tỉ số áp đảo 3-0 để lần đầu tiên bước lên bục vinh quang tại một giải đấu tầm cỡ.

Đây là danh hiệu lớn nhất trong lịch sử của The MongolZ, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của đội. Trước đó, dù được đánh giá cao và thường xuyên tạo ra những bất ngờ, đội tuyển này vẫn chưa thể chạm tay vào chức vô địch tại các giải đấu danh giá.

Chức vô địch của The MongolZ là kết quả của một hành trình đầy thuyết phục. Họ khởi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước GamerLegion tại vòng bảng, trước khi tiếp tục đánh bại 3DMAX 2-1 ở tứ kết.

Đây là chiến thắng đầu tiên của The MongolZ tại một đấu trường quốc tế tầm cỡ. Ảnh: Esport World Cup.

Đỉnh cao của giải đấu chính là trận bán kết khi The MongolZ phải đối đầu với Vitality, một trong những "ông lớn" trong làng CS 2 chuyên nghiệp hiện tại.

Đội tuyển này đã từng gieo sầu cho The MongolZ tại giải đấu BLAST.tv Austin Major vào đầu năm nay. Trong trận tái đấu căng thẳng, The MongolZ đã thể hiện bản lĩnh của mình để giành chiến thắng 2-1, mở ra cơ hội lớn để viết nên lịch sử.

Trong trận chung kết, The MongolZ đã không cho Aurora bất kỳ cơ hội nào. Đội tuyển đã "hủy diệt" đối thủ nhờ những pha xử lý xuất thần của tuyển thủ Usukhbayar "910" Banzragch, chấm dứt mọi hy vọng lật ngược tình thế của Aurora.

Với chiến thắng 3-0, The MongolZ đã mang về 500.000 USD tiền thưởng. Ngôi sao trẻ Techno được vinh danh là MVP (tuyển thủ xuất sắc) của giải đấu, đồng thời nhận thêm 10.000 USD tiền thưởng cá nhân.

Đây là một thành công "vô tiền khoáng hậu" trong lịch sử đội tuyển bởi đội hình The MongolZ gồm toàn bộ là các tuyển thủ người Mông Cổ, được đào tạo và phát triển từ chính nền tảng esports của quốc gia này. Còn gặp nhiều khó khăn trong các giải đấu lớn, các thành viên chủ chốt của The MongolZ đã thể hiện được bản lĩnh và trình độ tiệm cận với những "huyền thoại" của CS toàn cầu.

Giải đấu CS2 EWC 2025 có tổng quỹ thưởng lên tới 1,25 triệu USD . Aurora nhận 230.000 USD cho ngôi á quân. Đội tuyển Team Falcons đứng thứ ba với 130.000 USD sau khi đánh bại Vitality. Vitality chấp nhận vị trí thứ tư với 70.000 USD .

Các tuyển thủ của The MongolZ đã trở thành trở thành vận động viên quốc gia Mông Cổ nhờ thành tích xuất sắc. Ảnh: TalkEsport.

Theo thống kê từ Esports Charts, trận chung kết đã thu hút gần 740.000 lượt xem trực tuyến cùng lúc. Riêng các kênh phát sóng tại Mông Cổ đã có khoảng 180.000 khán giả theo dõi. Những con số này đã khẳng định vị thế của The MongolZ như một thế lực mới trên bản đồ Esports toàn cầu.

Đầu năm nay, trong một động thái chưa từng có tiền lệ, The MongolZ đã nhận được sự hậu thuẫn từ chính phủ Mông Cổ. Sau những thành công vang dội trên đấu trường quốc tế, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Thanh niên Mông Cổ, ông Nomin Chinbat, đã trực tiếp mời các tuyển thủ trở thành vận động viên quốc gia.

Với tư cách này, The MongolZ đã nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ chính phủ. Điều này giúp các thành viên có thể chuyên tâm tập luyện và tham gia các sự kiện quốc tế một cách thuận lợi hơn.