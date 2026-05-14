Nam sinh giành học bổng tiến sĩ toàn phần hơn 7,5 tỷ đồng tại Mỹ

Từ học sinh vùng cao rụt rè, Nguyễn Hồng Anh theo đuổi ngành Trí tuệ nhân tạo và xuất sắc giành học bổng tiến sĩ toàn phần Mỹ trị giá 300.000 USD.

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh vùng cao Tuyên Quang (Hà Giang cũ), nơi điều kiện tiếp cận tri thức và công nghệ còn nhiều hạn chế, Nguyễn Hồng Anh - cựu sinh viên K16 chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo của trường Đại học FPT, không ngừng nỗ lực để giành tấm vé đến Đại học Công nghệ Texas với học bổng trợ lý nghiên cứu sinh xuất sắc (Distinguished Graduate Student Assistantship - DGSA).

Gói học bổng có tổng giá trị khoảng 300.000 USD (hơn 7,5 tỷ đồng ), bao gồm toàn bộ học phí và sinh hoạt phí trong 5 năm. Đây là một trong những học bổng cao học danh giá nhất của trường đại học nghiên cứu thuộc nhóm R1 (nhóm trường có mức độ cam kết và năng lực nghiên cứu rất cao với những phát minh mang tính đột phá) tại Mỹ.

Từ buổi triển lãm STEM ở vùng cao đến giấc mơ AI

Hồng Anh kể cơ duyên với công nghệ bắt đầu từ buổi triển lãm STEM hiếm hoi tại trường THPT ở Hà Giang. Khi ấy, những mô hình robot tích hợp trí tuệ nhân tạo khiến cậu học sinh chuyên Toán tò mò và dần hình thành niềm yêu thích với lĩnh vực này.

Từ sự hứng thú ban đầu, Hồng Anh quyết định theo học chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo tại trường Đại học FPT với mong muốn được học tập trong môi trường năng động và có nhiều cơ hội tiếp cận công nghệ mới.

Sinh ra ở vùng cao biên giới, nam sinh cho biết chính hoàn cảnh quê nhà trở thành động lực để nam sinh không ngừng cố gắng.

“Muốn giỏi thì cần dành thời gian, công sức và trải nghiệm. Em hy sinh nhiều thời gian giải trí để đổi lại 3 bài báo khoa học quốc tế trước và sau khi tốt nghiệp. Đó là hành trang quý giá nhất để em tự tin nộp hồ sơ học tiến sĩ”, Hồng Anh chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp năm 2024, Hồng Anh tiếp tục đồng hành cùng thầy Trần Quý Ban, giảng viên bộ môn Computing Fundamentals (Kiến thức cơ bản về máy tính) tại QMOS Lab, phòng nghiên cứu kết nối giữa trường Đại học FPT và Đại học Công nghệ Texas, Mỹ.

Tại đây, anh đã và đang thực hiện những nghiên cứu khoa học kết hợp giữa máy tính lượng tử và AI, tiêu biểu là nghiên cứu giải thuật tối ưu hóa lượng tử cho bài toán sắp xếp giảng viên của trường Đại học FPT.

Nguyễn Hồng Anh cùng mẹ tại lễ tốt nghiệp năm 2024.

Bí quyết chinh phục IELTS 8.0 và học bổng 300.000 USD

Bên cạnh thành tích nghiên cứu, ngoại ngữ cũng là yếu tố quan trọng giúp Hồng Anh chinh phục học bổng toàn phần tại Mỹ. Nam cựu sinh viên đạt IELTS 8.0, trong đó kỹ năng Nghe đạt 8.5 và Đọc đạt 9.0.

Thay vì học tiếng Anh theo cách truyền thống, nam sinh lựa chọn đưa ngôn ngữ này vào cuộc sống thường nhật từ khi còn học THCS.

“Ở nhà, em dùng tiếng Anh trên máy tính và điện thoại gần như hoàn toàn. Em lướt web, học tập, nghiên cứu, chơi game, xem phim hay đọc báo đều bằng tiếng Anh; thói quen đó được duy trì từ lớp 8, lớp 9”, Hồng Anh cho biết.

Tại Mỹ, Hồng Anh sẽ đảm nhận vai trò trợ giảng (Teaching Assistant) song song với hoạt động nghiên cứu để tích lũy thêm kỹ năng học thuật và giảng dạy.

Với nam nghiên cứu sinh, mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc phát triển bản thân mà còn là góp phần đưa hình ảnh sinh viên Việt Nam ra thế giới.

“Em muốn mang trí tuệ Việt và hình ảnh sinh viên trường mình ra thế giới. Em hy vọng câu chuyện của bản thân sẽ truyền cảm hứng cho các bạn trẻ ở vùng cao, nơi việc tiếp cận tri thức còn khó khăn, rằng chỉ cần có định hướng và người dẫn dắt phù hợp thì mọi cánh cửa đều có thể mở ra”, Hồng Anh bày tỏ.

Hành trình từ một cậu học trò rụt rè nơi vùng biên đến nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Mỹ của Nguyễn Hồng Anh không chỉ là câu chuyện về thành tích học thuật, mà còn cho thấy khát vọng vươn lên của nhiều người trẻ Việt Nam trên hành trình chinh phục tri thức toàn cầu.