Kỳ thi THPT 2026 đông kỷ lục, sĩ tử 2k8 ‘tung chiêu’ ứng phó

Kỳ thi THPT 2026 ghi nhận mức đăng ký cao kỷ lục với hơn 1,2 triệu thí sinh. Đứng trước sức ép tỷ lệ chọi, hội 2k8 rỉ tai nhau “chiến thuật” săn học bổng sớm để giảm áp lực.

Theo thông tin đã công bố, các sĩ tử sẽ bước vào phòng thi trong hai ngày 11 và 12/6. Lịch thi được tổ chức sớm hơn khoảng hai tuần so với năm trước nhằm giảm áp lực tâm lý cho thí sinh lẫn gia đình. Dù thời gian có chút thay đổi, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nằm ở những con số thống kê chưa từng có.

Áp lực và hào hứng đan xen trước mùa thi “all-star”

Trên một hội nhóm học tập trực tuyến, Tuấn Phong (sĩ tử tại Hà Nội) ví von sự kiện sắp tới giống như mùa giải “all-star”. Cậu bạn bộc bạch: “Với em, năm nay tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng chẳng khác nào một trận combat ‘leo rank’ đụng toàn cao thủ. Nghĩ đến cảnh thi đấu cùng hơn 1,2 triệu đối thủ, khéo em lại run như lúc săn vé đu concert idol. Áp lực thì có, nhưng được trải nghiệm sự kiện ‘lịch sử’ thế này chắc chắn rất đáng nhớ”.

Hòa chung không khí sôi nổi, hàng trăm nghìn bạn trẻ khác cũng khẩn trương lên dây cót ôn luyện và vạch ra chiến thuật “tác chiến” riêng. Bảo Hân (sĩ tử tại thành phố Hải Phòng) cho biết bản thân đã phải kích hoạt chế độ “cày cuốc” thâu đêm ngay từ đầu học kỳ I. Nữ sinh dành 3 buổi tối mỗi tuần để luyện các bộ đề thi thử và nghiên cứu cấu trúc minh họa mới. Cô bạn hài hước thú nhận trượt đại học còn đáng sợ hơn thất tình, thế nên phải nạp kiến thức liên tục để không bị bỏ lại phía sau.

Các sĩ tử đang trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trước kỳ thi THPT quốc gia. Ảnh minh họa.

Bên cạnh quá trình rèn luyện cật lực, bài toán sắp xếp nguyện vọng cũng được hội 2k8 tính toán cẩn trọng. Vừa hoàn thành bảng excel phân tích điểm chuẩn 3 năm qua, Minh Ánh (học sinh lớp 12 tại Cần Thơ) cho biết: “Em thuộc hệ overthinking nên phải nhắm chừng nguyện vọng vào các trường từ sớm. Em sắp xếp danh sách từ nhóm trường top đầu cạnh tranh khốc liệt xuống những bến đỗ an toàn để cảm thấy yên tâm hơn. Nhờ vậy nên đối thủ có tăng thêm mấy chục nghìn người thì em cũng sẽ không sợ”.

Săn học bổng sớm giúp sĩ tử giảm áp lực

Trái ngược với góc độ lạc quan vui vẻ, một bộ phận sĩ tử nhìn nhận sự việc theo hướng thực tế hơn. Lượng hồ sơ tăng cao đồng nghĩa sự cạnh tranh vào các trường đại học top đầu sẽ căng thẳng hơn hẳn. Hải Đăng (sĩ tử tại Đà Nẵng) bày tỏ lo lắng khi phải đối đầu hơn 1,2 triệu người. “Để nắm chắc phần thắng, em đã áp dụng phương án nộp hồ sơ xét học bổng thật sớm, săn tìm các quỹ hỗ trợ tài chính nhằm giảm bớt gánh nặng cho điểm số cuối cùng”, nam sinh cho biết.

Đồng quan điểm về sức nóng mùa thi, Gia Huy (học sinh lớp 12 tại Nha Trang) chia sẻ thêm về kế hoạch “thoát hiểm” của bản thân. Cậu bạn cho rằng việc dồn toàn bộ kỳ vọng vào bài thi duy nhất tiềm ẩn nhiều rủi ro. Do đó, bên cạnh cố gắng ôn luyện kiến thức ngày đêm, Huy còn dành thời gian nghiên cứu các học bổng, phương án xét học bạ. Nam sinh đã tìm kiếm đợt xét học bổng sớm, đăng ký thông tin xét học bạ tại các trường đại học uy tín để nắm chắc cơ hội nhận hỗ trợ, giải quyết nỗi lo trượt nguyện vọng trước thời điểm tháng 6.

Nắm bắt tâm lý cần sự an tâm của lứa học sinh 2k8, trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã công bố chính sách học bổng UEF với nhiều điểm hấp dẫn. Chương trình học bổng UEF 2026 được nhiều học sinh quan tâm nhờ quy trình xét duyệt sớm, thủ tục đăng ký trực tuyến đơn giản và khả năng chủ động “giữ chỗ” vào đại học trước kỳ thi THPT quốc gia. Việc sử dụng điểm học kỳ I lớp 12 để xét tuyển cũng giúp sĩ tử giảm áp lực phụ thuộc hoàn toàn vào một kỳ thi duy nhất, đồng thời có thêm thời gian chuẩn bị tâm lý và tài chính cho kế hoạch đại học.

Việc săn học bổng sớm trước kỳ thi THPT quốc gia 2026 đông kỷ lục giúp các sĩ tử giảm áp lực.

Thảo My (sĩ tử đến từ Đồng Nai) phấn khởi khi tiếp cận thông tin này. Với bảng điểm học kỳ I đạt 26 điểm, My đã tự tin nộp hồ sơ vào UEF để giữ chắc một vé vào đại học. Việc đủ điều kiện xét duyệt học bổng giá trị ngay từ đầu năm 2026 giúp nữ sinh giải tỏa áp lực và đỡ mệt mỏi trước thềm kỳ thi lớn.

Nhìn chung, số lượng thí sinh đăng ký tăng cao kỷ lục không hoàn toàn tác động trực tiếp đến kết quả đỗ hay trượt của từng cá nhân. Cánh cửa bước vào giảng đường đại học rộng hay hẹp còn phụ thuộc rất nhiều vào sự khôn ngoan khi sắp xếp nguyện vọng, tận dụng phương pháp xét học bổng linh hoạt và tâm thế chuẩn bị vững vàng của mỗi sĩ tử.