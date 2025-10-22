Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam sinh bị thanh sắt dài 50 cm đâm xuyên qua đầu và mặt

  • Thứ tư, 22/10/2025 11:35 (GMT+7)
  • 11:35 22/10/2025

Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cấp cứu thành công nam sinh 16 tuổi bị thanh sắt dài 50 cm đâm xuyên qua mặt và cổ, tránh hậu quả nặng nề.

Thanh sat dam nam sinh anh 1

Các bác sỹ phẫu thuật lấy thanh sắt ra khỏi mặt cho bệnh nhân. Ảnh: PV/Vietnam+.

Ngày 22/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin các bác sỹ của bệnh viện vừa cấp cứu, cứu sống bệnh nhân T., 16 tuổi ở Nghệ An trong lúc đi chơi cùng bạn bè bị thanh sắt dài 3mét đâm xuyên thấu từ vùng đầu, mặt qua gáy.

Cây sắt ghim chặt qua vùng mặt - nơi tập trung nhiều mạch máu và dây thần kinh quan trọng, chỉ cần lệch vài centimet là có thể mất mạng tại chỗ.

Ngay sau tai nạn, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện tuyến tỉnh tại Nghệ An. Các bác sỹ đã kịp thời cắt ngắn thanh sắt, cố định dị vật, cầm máu tạm thời, tạo điều kiện an toàn cho việc chuyển tuyến. Tuy nhiên, việc vận chuyển người bệnh khó khăn do dị vật xuyên chéo qua đầu - cổ khiến bệnh nhân không thể nằm thẳng hoặc ngửa đầu trong suốt cả hành trình hơn 300 km ra Hà Nội để tránh chảy máu hay tổn thương nặng thêm.

Khi tiếp nhận tại phòng khám cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phần thanh sắt dài khoảng 50 cm vẫn còn cắm xuyên trên mặt. Hình ảnh chụp cắt lớp cho thấy dị vật đi từ đầu mũi xuyên qua vòm cứng, xương ổ răng hàm phải, nền cổ rồi xuyên ra sau gáy, đường đi của dị vật rất nguy hiểm có thể tổn thương mạch máu lớn gây chảy máu ồ ạt hoặc liệt mặt vĩnh viễn.

Ngay trong đêm, bệnh nhân được chuyển thẳng lên phòng mổ cấp cứu, bệnh viện kích hoạt báo động đỏ nội viện, huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn gồm: Phẫu thuật hàm mặt - tạo hình và thẩm mỹ, gây mê - hồi sức, phẫu thuật cột sống, tim mạch - lồng ngực và chẩn đoán hình ảnh.

Sau hội chẩn các bác sỹ thống nhất phương án tiến hành phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật xuyên vùng mặt - cổ. Do dị vật đâm xuyên qua qua mặt, chèn giữa ổ miệng gây vỡ nát xương hàm và chảy máu nhiều, các bác sỹ chuyên khoa phẫu thuật hàm mặt - tạo hình đã phải chủ động mở khí quản kiểm soát đường thở tạo điều kiện gây mê hồi sức cho người bệnh. Ê-kip phẫu thuật tim mạch kiểm soát bó mạch cảnh phải trong khi các phẫu thuật viên hàm mặt - tạo hình tiến hành lấy bỏ dị vật và xử lý vết thương hàm mặt của bệnh nhân.

Thanh sat dam nam sinh anh 2

Phó giáo sư Nguyễn Hồng Hà theo dõi sức khỏe của bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: PV/Vietnam+.

Phó giáo sư Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), chia sẻ thanh sắt khi được rút ra phải cẩn thận từ từ từng milimet sau khi tình trạng tổn thương vùng mặt và huyết động của người bệnh đã được kiểm soát hoàn toàn. Các bác sỹ phẫu thuật hàm mặt - tạo hình không chỉ đảm bảo việc lấy dị vật an toàn, giữ được tính mạng cho người bệnh mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng vùng mặt. Nhờ đó, bệnh nhân không chỉ thoát khỏi “cửa tử” mà còn có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng vận động khuôn mặt.

Sau hơn một giờ phẫu thuật khẩn trương, thanh sắt được lấy ra an toàn, các tổn thương hàm mặt được các bác sỹ cố định xương và xử trí triệt để vết thương, người bệnh bảo tồn được khuôn mặt và vượt qua tình huống nguy kịch trong gang tấc.

Hiện bệnh nhân T. tỉnh táo, vết thương khô, tiến triển tích cực, được điều trị. Các bác sỹ nhận định đây là một trường hợp may mắn, bởi chỉ cần thanh sắt đi lệch vài centimet là hậu quả khôn lường.

Bác sỹ Tô Tuấn Linh - Khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, thành viên kíp phẫu thuật khuyến cáo trong trường hợp khi gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên vùng cổ mặt, người dân tuyệt đối không được rút dị vật ra ngay tại hiện trường nếu không có đủ trình độ chuyên môn và cơ sở vật chất hỗ trợ, cần sơ cứu cố định tạm thời dị vật và đưa nạn nhân tới ngay cơ sở y tế có đầy đủ các chuyên khoa sâu về lĩnh vực gây mê hồi sức và phẫu thuật.

