Nam sinh 14 tuổi mất tinh hoàn vì sai lầm của gia đình

Sau hơn 50 giờ đau bìu nhưng không đi khám, bệnh nhi được chẩn đoán xoắn tinh hoàn, buộc phải cắt bỏ do đã hoại tử.

Xoắn tinh hoàn là cấp cứu ngoại khoa cần được xử trí kịp thời. Ảnh: Shutterstock.

Bệnh nhi N.D.T. (14 tuổi, trú tại thôn Náng, xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện cơn đau bìu trái cách thời điểm nhập viện khoảng 54 giờ. Ban đầu, cơn đau xuất hiện đột ngột nhưng gia đình cho rằng do em vận động mạnh nên chỉ cho uống thuốc giảm đau.

Sau hai ngày, khi bìu sưng to, đau dữ dội hơn kèm theo tấy đỏ, gia đình mới đưa em đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Tại khoa Ngoại Thận - Tiết niệu - Nam học, các bác sĩ chẩn đoán em T. bị xoắn tinh hoàn trái ở giờ thứ 54 và chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu máu kéo dài, hoại tử nặng, không còn khả năng bảo tồn, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một bên tinh hoàn của người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt và dự kiến có thể xuất viện trong thời gian tới. Dù vậy, theo các bác sĩ, việc mất một bên tinh hoàn có thể ảnh hưởng đến tâm lý, một phần khả năng sinh sản cũng như sức khỏe sinh lý về sau.

Xoắn tinh hoàn (xoắn thừng tinh) là tình trạng tinh hoàn bị xoay bất thường quanh trục của thừng tinh, khiến dòng máu nuôi bị tắc nghẽn. Nếu không được xử trí kịp thời, tinh hoàn sẽ thiếu máu, dẫn đến hoại tử.

Bệnh thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên, với các dấu hiệu điển hình như đau bìu đột ngột, dữ dội, có thể lan lên bụng hoặc xuống đùi; bìu sưng to, đỏ, căng đau, tinh hoàn bị kéo cao bất thường; kèm theo buồn nôn, nôn, và thường không sốt hoặc chỉ sốt nhẹ.

PGS.TS Phạm Ngọc Thạch, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết xoắn tinh hoàn là một cấp cứu ngoại khoa cần được xử trí khẩn cấp, đặc biệt ở trẻ nhỏ do khó mô tả triệu chứng. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thường gặp nhất ở trẻ sơ sinh và giai đoạn tiền dậy thì.

“Thời gian là yếu tố quyết định. Nếu trẻ đến bệnh viện sau 6 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng, nhất là khi vòng xoắn quá chặt, nguy cơ tinh hoàn hoại tử rất cao", PGS Thạch nhấn mạnh.