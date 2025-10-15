Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam Phi giành vé World Cup theo kịch bản không tưởng

  • Thứ tư, 15/10/2025 04:37 (GMT+7)
  • 13 giờ trước

Rạng sáng 15/10, Benin có lợi thế nhưng lại để thua Nigeria 0-4, qua đó mất vé dự thẳng World Cup vào tay Nam Phi.

Nếu không tính giải đấu làm chủ nhà vào năm 2010, Nam Phi lần đầu giành vé dự World Cup sau 24 năm.

Trước giờ bóng lăn, Benin (17 điểm) đứng trước cơ hội giành tấm vé dự World Cup lịch sử. Đại diện Tây Phi cần đánh bại Nigeria (14 điểm) trên sân khách để giữ vị trí nhất bảng. Trong khi đó, Nam Phi đứng thứ 2 với 15 điểm và không có quyền tự quyết.

Tuy nhiên, Benin lại gây thất vọng khi để thua tan tác 0-4 trước "Đại bàng xanh". Victor Osimhen tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick, trước khi Frank Onyeka ấn định thắng lợi.

Tin vui liên tiếp bay đến giúp Nam Phi thi đấu thăng hoa ở trận cùng giờ. Chủ nhà World Cup 2010 đánh bại Rwanda 3-0 trên sân nhà để chiếm ngôi đầu với 18 điểm và cũng là tấm vé đến thẳng châu Mỹ từ tay Benin. Thậm chí, Benin (17 điểm - hiệu số 1) còn tụt xuống thứ 3, sau Nigeria (17 điểm - hiệu số 7) và không còn bất kỳ cơ hội nào để dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm sau.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc cầu thủ Benin ngồi bất động. Họ đã ở rất gần chiến công lịch sử, nhưng rồi lại gục ngã ngay trước cửa thiên đường. Trong khi đó, Nam Phi viết nên trang sử mới với lần dự World Cup đầu tiên sau 16 năm.

Về phía Nigeria, chiến thắng 4-0 trước Benin cũng có ý nghĩa quan trọng. Osimhen cùng đồng đội vươn lên thứ 3 trên bảng xếp hạng đội đứng thứ 2 có thành tích tốt, qua đó nuôi hy vọng dự World Cup 2026 thông qua loạt play-off.

Nam Phi du World Cup anh 1

Cục diện bảng C.
Nam Phi du World Cup anh 2

Xếp hạng các đội thứ 2 có thành tích tốt.

