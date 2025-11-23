Nam MC suy sụp sau ồn ào chạm ngực nữ trợ lý

Một đồng nghiệp cho biết MC Hồ Qua rất buồn bã, sống khép kín hơn sau ồn ào chạm ngực nữ trợ lý Bông Bông trong chương trình thực tế mới đây.

Theo tờ SETN, một đồng nghiệp mới đây khi tham gia sự kiện đã tiết lộ tình hình của MC Hồ Qua và nữ trợ lý Bông Bông sau ồn ào chạm ngực trong chương trình tạp kỹ.

Theo người này, Hồ Qua buồn bã, khép kín sau sự việc. MC này vốn có mối quan hệ thân thiết với Bông Bông. Đồng nghiệp kể trên còn vô tình tiết lộ Bông Bông có người yêu khi nói Hồ Qua rất thân thiết với bạn trai của cô.

Tuy nhiên, sau đó, Bông Bông phủ nhận thông tin có bạn trai thông qua công ty quản lý.

Công ty của Bông Bông giải thích: "Tiêu Thần có thể nhầm lẫn một người bạn mà Bông Bông đã ăn tối cùng là bạn trai của cô ấy. Lúc đó, hai người chỉ có cảm tình và tìm hiểu nhau như chưa chính thức hẹn hò. Hiện tại cô ấy vẫn độc thân".

Hình ảnh gây tranh cãi của MC Hồ Qua với nữ trợ lý Bông Bông trong chương trình. Ảnh: SETN.

Vừa qua, MC Hồ Qua khi tham gia chương trình tạp kỹ Tổng hợp đại tập hợp đã gây tranh cãi vì có hành động được cho là nhạy cảm với nữ trợ lý Bông Bông.

Cụ thể, trong một trò chơi, Bông Bông ngồi ôm bóng trên ghế, còn Hồ Qua phải ngồi lên đùi cô để ép bóng nổ. Khi Hồ Qua định giữ vai đồng nghiệp, bàn tay ông bất ngờ trượt xuống vị trí ngực.

Không chỉ hành động chạm ngực, việc đưa ra một trò chơi để người nam nhảy lên đùi đồng nghiệp nữ cũng được cho là phản cảm.

Hình ảnh được người xem chụp lại và đăng lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút nhiều bình luận phẫn nộ. Trong video, biểu cảm của Bông Bông cũng được cho là đau đớn, khó chịu.

Sau đó, đội ngũ sản xuất xin lỗi và đài truyền hình tuyên bố sẽ cắt bỏ đoạn phim gây tranh cãi này.

Hồ Qua là MC có thâm niên trong giới giải trí Đài Loan nhưng vụ việc lần này ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của ông.

Trong khi đó, chương trình Tổng hợp đại tập hợp đã có hơn 20 năm lên sóng và luôn được khán giả yêu thích cho đến khi tranh cãi nổ ra.