Diễm Hương sinh con nhờ phương pháp IVF

Diễm Hương vừa chào đón con trai thứ 2 tại Canada. Hoa hậu mang thai nhờ phương pháp IVF.

Tối 22/11, ông xã của Diễm Hương xác nhận hoa hậu đã sinh con thứ 2. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi đón chào thành viên mới, đồng thời gửi lời cảm ơn Diễm Hương khi đã nỗ lực suốt 9 tháng vừa qua.

"Có những khoảnh khắc khiến trái tim người đàn ông trưởng thành thêm, và hôm nay, khi chồng nhìn thấy vợ ôm con trai của chúng ta, cũng như tự tay cắt dây rốn, ẵm con trên tay cho bú, thay tã lần đầu, anh biết mình đã tìm thấy ý nghĩa thật sự của hai chữ ‘gia đình’", ông xã Diễm Hương chia sẻ.

Khoảnh khắc vợ chồng Diễm Hương hạnh phúc đón con chào đời. Ảnh: FBNV.

Anh viết thêm: “Cảm ơn em vì đã mạnh mẽ thay anh, nâng niu con suốt 9 tháng và trao cho anh món quà thiêng liêng nhất. Nhìn em vượt qua tất cả để mang con đến, anh càng biết mình phải trân trọng và yêu em nhiều hơn nữa. Chào mừng chàng trai nhỏ của ba. Con đến, mang theo hạnh phúc, may mắn và ánh sáng, biến mọi cố gắng của ba mẹ trở thành xứng đáng”.

Hồi tháng 8, Diễm Hương cho biết cô mang thai lần hai ở tuổi 35, nhờ phương pháp IVF. Chồng cô và bé Noah (tên con trai đầu của Diễm Hương) đều hạnh phúc, háo hức chờ ngày em ra đời.

Hôm 21/10, Diễm Hương chia sẻ cô nhập viện cấp cứu. Theo Diễm Hương, cả ngày cô cảm thấy lo lắng vì cơ thể mệt mỏi, nhiều bất thường. Sau đó, cô được chồng đưa đi bệnh viện ở Canada.

Diễm Hương sinh năm 1990, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cùng năm, cô thi Miss Earth, vào top 14 chung cuộc. Cô từng tham gia Miss Universe 2012 ở Mỹ.

Diễm Hương chuyển sang Canada sống từ cuối năm 2023. Tại đây, cô phát triển công việc liên quan lĩnh vực làm đẹp.

Ông xã của Diễm Hương tên Duy, làm kinh doanh ở Vancouver. Diễm Hương thường gọi ông xã là “bạn Mập”. Ngày 21/1/2024, hai người tổ chức lễ cưới ở một nhà thờ tại Canada với sự chứng kiến của gia đình và số ít bạn bè thân thiết.