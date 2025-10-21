Diễm Hương cấp cứu ở Canada

Diễm Hương được chồng đưa đi nhập viện vào tối 20/10. Vợ chồng cô lo lắng, bất an trong lần đầu cấp cứu tại Canada.

Mới đây, Diễm Hương chia sẻ cô nhập viện cấp cứu. Theo Diễm Hương, cả ngày cô cảm thấy lo lắng vì cơ thể mệt mỏi, nhiều bất thường. Sau đó, cô được chồng đưa đi bệnh viện ở Canada.

Diễm Hương nhập viện vào tối 20/10. Ảnh: FBNV.

“Vội vã bỏ đồ, bạn Mập (PV: tên gọi ở nhà của ông xã Diễm Hương) hỏi han vợ đau hay sao và không chần chừ: ‘Đi luôn thôi vợ’. Bạn Mập chưa ăn uống gì, mặt bờ phờ nhưng vẫn hỏi: ‘Vợ ăn gì chưa’, ‘Đau nhiều hay sao’”. Vào bệnh viện cấp cứu giữa đêm, cả 2 vợ chồng cùng lo bởi Mập vẫn ám ảnh nỗi buồn năm ngoái cũng vào một đêm mưa, trời gió lạnh. Hương thì bất an cả ngày trăn trở với những bất thường. Hơn hết, càng gần ngày sinh, nỗi lo sợ xưa khi sinh Noah ùa về, sợ mọi thứ bất ngờ. Con người ta sẽ chẳng biết sợ nếu chưa trải qua những tổn thương và mất mát”, Diễm Hương chia sẻ.

Theo Diễm Hương, trong lần đầu cấp cứu ở Canada, cô may mắn khi được bác sĩ thăm khám nhiệt tình và thông báo em bé vẫn khỏe mạnh.

“Tuy nhiên, có vẻ mẹ lại có những vấn đề cần theo dõi hơn. Muốn truyền dịch nhưng không thể lấy ven cả 3 lần”, Diễm Hương kể thêm.

Hồi tháng 8, Diễm Hương cho biết cô mang thai lần hai ở tuổi 35, nhờ phương pháp IVF. Chồng cô và bé Noah (tên con trai đầu của Diễm Hương) đều hạnh phúc, háo hức chờ ngày em ra đời.

Diễm Hương sinh năm 1990, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Cùng năm, cô thi Miss Earth, vào top 14 chung cuộc. Cô từng tham gia Miss Universe 2012 ở Mỹ. Diễm Hương chuyển sang Canada sống từ cuối năm 2023. Tại đây, cô phát triển công việc liên quan lĩnh vực làm đẹp.

Ông xã của Diễm Hương tên Duy, làm kinh doanh ở Vancouver. Diễm Hương thường gọi ông xã là “bạn Mập”. Ngày 21/1/2024, hai người tổ chức lễ cưới ở một nhà thờ tại Canada với sự chứng kiến của gia đình và số ít bạn bè thân thiết.