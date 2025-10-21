Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình hình hiện tại của Ninh Dương Lan Ngọc

  Thứ ba, 21/10/2025 09:39 (GMT+7)
Đại diện của Ninh Dương Lan Ngọc cho biết sức khỏe nữ diễn viên đã cải thiện nhiều. Thời gian qua, cô luôn ưu tiên cân đối giữa công việc và nghỉ ngơi.

Những ngày qua, sức khỏe của Ninh Dương Lan Ngọc tiếp tục gây lo lắng. Trong tập 2 của Running Man, Ninh Dương Lan Ngọc gặp chấn thương, phải ngồi xe lăn nhưng vẫn đồng hành xuyên suốt trong chương trình. Đến tập 3, cô chỉ xuất hiện vài giây. Đặc biệt, khi tham gia sự kiện mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc bước đi tập tễnh, phải có người dìu.

Trước những lo lắng về sức khỏe của nữ diễn viên, đại diện Ninh Dương Lan Ngọc cho biết hiện tại cô đã phục hồi nhiều. Việc nữ diễn viên đi tập tễnh ở sự kiện gần đây là do di chuyển bằng giày cao gót nên hơi đau. Trong sinh hoạt thường ngày, Lan Ngọc ưu tiên giày bệt hoặc dép để tiện đi lại.

Ninh Dương Lan Ngọc bị chấn thương khi quay Running Man. Ảnh: FBNV.

“Trong quá trình tham gia Running Man, Lan Ngọc chủ yếu mang giày sneaker để dễ tham gia các game cũng như xé bảng tên. Về lịch trình, phía công ty vẫn ưu tiên sức khỏe của Lan Ngọc nên luôn chủ động sắp xếp giữa công việc và nghỉ ngơi. Phía công ty và đặc biệt là Lan Ngọc rất cám ơn sự quan tâm, yêu thương của khán giả”, đại diện công ty quản lý của Lan Ngọc cho biết.

Running Man Vietnam năm nay có sự tham gia của Trấn Thành, Anh Tú, Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P. Ngay ở chặng mở đầu, Lan Ngọc đã bị chấn thương nặng ở chân.

Trong sự kiện giới thiệu chương trình vào chiều 1/10, nữ diễn viên chia sẻ: "Là nữ duy nhất và đi đến mùa thứ ba của chương trình, tôi muốn mình thể hiện nhiều hơn những gì đã làm. Mọi người biết rồi, ở trong dàn cast, ai rồi cũng sợ anh Trấn Thành thôi, từ 'Khủng Long' biến hóa thành 'Bò Biển'. Anh ấy lanh lợi hơn và lắm chiêu trò. Tôi muốn đấu tay đôi với anh ấy và xảy ra va chạm. Tôi cũng đã lớn tuổi rồi. Khi đi khám, bác sĩ nói sự hồi phục về canxi không tốt. Nhưng về tinh thần, tôi vẫn chiến đấu hết mình ở Running Man Vietnam".

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

  • Ninh Dương Lan Ngọc

    Ninh Dương Lan Ngọc

    Ninh Dương Lan Ngọc là một nữ diễn viên trẻ được công chúng biết đến khi vào vai Nương trong bộ phim "Cánh đồng bất tận". Vai diễn này đã giúp cô giành được nhiều giải thưởng quan trọng như Cánh Diều Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và giải Mai Vàng cho Nữ diễn viên điện ảnh. Sau đó, Lan Ngọc còn tham gia các dự án phim điện ảnh khác như "Tèo em", "Tấm Cám - Chuyện chưa kể" và "Cô Ba Sài Gòn".

    • Ngày sinh: 04/04/1990
    • Nghề nghiệp: Diễn viên
    • Phim tiêu biểu: Cánh đồng bất tận, Tèo em, Vừa đi vừa khóc, Cô Ba Sài Gòn,...

