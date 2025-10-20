Con trai cao 1,9 m của Jennifer Phạm

Bảo Nam, con trai của Jennifer Phạm và Quang Dũng, được mẹ mua tặng ôtô để chuẩn bị vào đại học tại Mỹ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Jennifer Phạm chia sẻ hình ảnh đưa con trai lớn Bảo Nam đi mua ôtô. Jennifer Phạm tặng con trai chiếc Tesla Model X để Bảo Nam có phương tiện đi lại, thuận tiện cho việc di chuyển tới trường học. Thời gian qua, Jennifer Phạm ở Mỹ để lo liệu việc học cho con trai, đồng thời thăm người thân. Bảo Nam sở hữu chiều cao hơn 1,9 m ở tuổi 17 với ngoại hình điển trai.

Bảo Nam là con trai của Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng. Sau khi cha mẹ chia tay, cậu sống cùng ông bà ngoại tại Mỹ. Theo chia sẻ của Jennifer Phạm, Bảo Nam sống tình cảm, tính cách hiền lành, nhút nhát. Bảo Nam có năng khiếu chơi piano nhưng không có ý định bước chân vào lĩnh vực giải trí.

Jennifer Phạm chia sẻ ảnh con trai Bảo Nam. Ảnh: FBNV.

Jennifer Phạm sinh năm 1985, giành danh hiệu Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2005. Sau khi ly hôn Quang Dũng, Jennifer Phạm gắn bó với doanh nhân Đức Hải và có 3 con chung. Những năm gần đây, cô ít tham gia hoạt động giải trí mà tập trung chăm sóc gia đình, kinh doanh.

Đầu tháng 8, nhân dịp sinh nhật doanh nhân Đức Hải, Jennifer Phạm nhắn nhủ nửa kia: “Chúc mừng sinh nhật anh bạn cùng phòng, cùng bàn ăn, cùng giường, cùng nhau chèo lái không chỉ con thuyền hôn nhân mà còn là mọi sóng gió trong cuộc đời. Cảm ơn anh - người bạn đời, bạn đồng hành, bạn chiến đấu, bạn cùng ‘chịu đựng’ em mỗi ngày - luôn đủ kiên nhẫn, bao dung và tinh tế để hai ta không chỉ sống, mà còn thực sự thưởng thức từng khoảnh khắc đi qua cùng nhau”.

“Mong rằng từ những ngày đơn giản nhất đến cột mốc đáng nhớ, chúng ta vẫn luôn là bạn đồng chí hướng, đồng tâm, đồng lòng, đồng cam của nhau. Chúc anh tuổi mới nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, mạnh mẽ, tinh thần vững vàng, để mãi là ‘thuyền trưởng’ vững tay lái của gia đình mình nhé”, cô viết.