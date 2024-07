Nam Long thoát lỗ nhờ bán một phần dự án cho đối tác Nhật

Quý II/2024, lãi ròng của Nam Long đạt 160 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 65 tỷ đồng ở quý trước, chủ yếu nhờ khoản lãi từ việc bán cổ phần của dự án Paragon Đại Phước.

Nam Long thoát lỗ nhờ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Paragon Đại Phước. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý II/2024 với tổng doanh thu giảm gần 74% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 252 tỷ đồng . Dẫu vậy, con số này vẫn cải thiện đáng kể so với doanh thu 205 tỷ đồng của quý trước đó.

Dù doanh thu giảm mạnh, các khoản chi phí phát sinh trong kỳ này của Nam Long vẫn ở mức cao, trong đó chi phí quản lý doanh nghiệp đã tăng hơn 15% lên 141 tỷ đồng .

Phải nhờ khoản doanh thu tài chính lên tới 250 tỷ đồng , tăng gấp 6 lần cùng kỳ, chủ đầu tư bất động sản này mới thoát lỗ từ hoạt động kinh doanh quý vừa qua.

Đáng chú ý, phần lớn doanh thu này đến từ việc Nam Long bán cổ phần của dự án Paragon Đại Phước (Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Cụ thể, vào tháng 6, Nam Long cho biết đã hoàn tất chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Nam Long Đại Phước cho đối tác chiến lược Nhật Bản là Nishi Nippon Railroad. Theo đó, doanh nghiệp đã thu về hơn 230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế từ giao dịch này, đóng góp vào lợi nhuận quý II.

Sau khi khấu trừ chi phí, doanh nghiệp bất động sản này báo lãi sau thuế 160 tỷ đồng , giảm hơn 30% so với cùng kỳ, song vẫn cao hơn nhiều khoản lỗ 65 tỷ đồng của quý I.

NAM LONG CÓ LÃI TRỞ LẠI KQKD của Nam Long. Dữ liệu: BCTC. Nhãn I/2022 II III IV I/2023 II III IV I/2024 II Doanh thu Tỷ đồng 587 1241 882 1629 235 953 357 1636 205 252 Lãi ròng

33 192 51 590 16 231 71 482 -65 160

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Nam Long đạt gần 457 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 95 tỷ đồng , đều giảm hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo Nam Long cho biết doanh thu 6 tháng qua chủ yếu đến từ việc bán nhà và căn hộ tại các dự án trọng điểm là Southgate và Izumi.

Năm nay, Nam Long đặt mục tiêu tham vọng với doanh thu 6.657 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 821 tỷ đồng . Tuy nhiên, sau nửa năm, nhà phát triển bất động sản này chỉ mới hoàn thành 7% kế hoạch doanh thu và 12% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của Nam Long đạt gần 30.000 tỷ đồng , tăng 4% so với đầu năm. Phần tăng lên chủ yếu do hàng tồn kho tăng hơn 10% so với đầu năm, chiếm hơn 70% tổng tài sản.

Trong đó, giá trị bất động sản dở dang tập trung vào hàng loạt dự án như Izumi ( 8.656 tỷ đồng ), Waterpoint giai đoạn 1 ( 3.837 tỷ đồng ), Hoàng Nam Akari ( 2.426 tỷ đồng ), Waterpoint giai đoạn 2 ( 2.036 tỷ đồng )...