Điều gì đang xảy ra với cổ phiếu khoáng sản 'họ Masan'?

Các doanh nghiệp khoáng sản trong hệ sinh thái của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang báo lỗ nặng trong năm 2024 nhưng cổ phiếu lại tăng vọt từ đầu tháng 2. Điều gì đang xảy ra.

CTCP Masan High-Tech Materials (Upcom: MSR) - công ty con của CTCP Tập đoàn Masan (MSN) do ông Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch - vừa công bố tình hình tài chính năm 2024 với nhiều kết quả tiêu cực, thua lỗ nặng, vốn chủ sở hữu giảm.

Lỗ nặng liên tiếp

Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo - công ty con do Masan High-Tech Materials sở hữu 100% vốn - cũng công bố khoản lỗ lớn tương tự và vốn chủ sở hữu sụt mạnh.

Cụ thể, Masan High-Tech Materials báo lỗ gần 1.587 tỷ đồng trong năm 2024, sau khi đã lỗ gần 1.530 tỷ đồng trong năm 2023. Vốn chủ sở hữu giảm từ mức 13.624 tỷ đồng xuống còn 12.163 tỷ đồng .

Cũng theo báo cáo, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo báo lỗ gần 1.536 tỷ đồng trong năm 2024, sau khi đã lỗ gần 1.409 tỷ đồng trong năm 2023. Vốn chủ sở hữu giảm từ mức 10.894 tỷ đồng xuống còn 9.484 tỷ đồng .

Mặc dù lỗ kỷ lục, cổ phiếu MSR của CTCP Masan High-Tech Materials đang ở vùng cao nhất trong 2 năm rưỡi qua. Cổ phiếu MSR có đợt tăng dựng đứng kể từ ngày 24/1 tới nay, từ mức 10.800 đồng/cổ phiếu lên quanh ngưỡng 20.000 đồng/cổ phiếu như hiện tại.

Cổ phiếu MSR chứng kiến nhiều phiên tăng trần gần 15% như trong các ngày: 20/2, 17/2, 14/2, 13/2, 7/2 và 6/2. Tất cả các phiên này cổ phiếu đều tăng kịch biên độ cho phép với tình trạng cháy hàng, “trắng bên bán”.

Tỷ phú Nguyễn Đăng Quang. Ảnh: MSN.

Điều gì đằng sau lỗ lớn, cổ phiếu tăng giá?

Mặc dù có kết quả kinh doanh khá yếu kém và Masan High-Tech Materials phải đẩy mạnh tái cấu trúc để hoạt động hiệu quả, với thương vụ thoái vốn tại H.C.Starck, doanh nghiệp này được cho là có lợi từ một quyết định quan trọng của Trung Quốc.

Hôm 18/12 năm ngoái, MSR công bố đã hoàn tất việc chuyển nhượng 100% cổ phần tại H.C. Starck Holding (Đức) GmbH (H.C. Starck) cho Mitsubishi Materials Corporation với giá 134,5 triệu USD . Thương vụ được thông báo lần đầu vào tháng 5/2024.

Cùng với thỏa thuận bán, MSR và H.C. Starck cũng đồng thời ký kết một thỏa thuận bao tiêu APT và oxit vonfram.

Sau khi hoàn tất giao dịch trên, Masan Group khi đó cho biết sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế một lần nhằm giảm nợ của MSR, phù hợp với tỷ lệ nợ mục tiêu của Masan Group.

Trên thực tế, theo báo cáo vừa công bố, các chỉ số nợ của cả Masan High-Tech Materials và Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo đều tích cực hơn.

Cụ thể, với MSR, tới cuối năm 2024, tổng nợ phải trả chỉ còn gần 14.803 tỷ đồng , so với mức gần 26.748 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Trong đó, vay nợ ngân hàng còn 3.787 tỷ đồng , so với mức gần 4.700 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Vay nợ từ phát hành trái phiếu là 8.198 tỷ đồng , so với mức 10.280 tỷ đồng .

Với Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo, tình hình cũng tương tự. Tới cuối năm 2024, tổng nợ phải trả chỉ còn gần 14.398 tỷ đồng , so với mức gần 26.265 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Trong đó, vay nợ ngân hàng còn 3.787 tỷ đồng , so với mức gần 4.700 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Vay nợ từ phát hành trái phiếu là 6.698 tỷ đồng , so với mức 7.285 tỷ đồng .

Cổ phiếu MSR diễn biến tích cực trong hơn 2 tháng qua được cho chủ yếu là từ những căng thẳng thương mại giữa chính quyền ông Donald Trump và Trung Quốc. Sau khi Mỹ áp thuế lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc, Bắc Kinh hồi đầu tháng 2 đã công bố lệnh hạn chế xuất khẩu các khoáng sản quan trọng vào Mỹ, trong đó có vonfram.

Vonfram là một kim loại không thể thiếu trong nhiều ngành công nghiệp chủ chốt như chế tạo máy và chế tạo công cụ, công nghiệp sản xuất ôtô, hàng không vũ trụ, ngành dầu khí, ngành hóa chất...

Trung Quốc sản xuất hơn 80% nguồn cung vonfram (tungsten) toàn cầu. Việc Trung Quốc siết xuất khẩu có thể khiến giá vonfram nóng lên. Đây là cơ hội cho Masan High-Tech Materials khi nắm giữ mỏ Núi Pháo - mỏ vonfram lớn thứ hai thế giới (ngoài Trung Quốc). Mỹ có thể phải tìm kiếm nguồn cung thay thế, mở ra cơ hội cho các quốc gia khác như Việt Nam.

Theo một báo cáo của Công ty chứng khoán VDSC, giá các sản phẩm tungsten có thể tăng trong ngắn hạn do tác động từ chính sách mới của Trung Quốc. Tuy nhiên, mức hưởng lợi của Masan High-Tech Materials có thể không quá lớn. Lý do là bởi MSR đã bán khoản đầu tư vào H.C. Starck - công ty chuyên tinh luyện các sản phẩm tungsten trung/hạ nguồn. Đây mới chính là những sản phẩm có thể hưởng lợi trực tiếp từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, thay vì quặng tungsten thượng nguồn mà MSR đang khai thác.