Nam Định thua hai bàn trong 5 phút

Chiều 27/11, Nam Định để thua 0-2 trước Ratchaburi ở lượt trận thứ 5, bảng F, AFC Champions League Twe 2025/26.

Thi đấu trên sân khách nhưng Nam Định nhập cuộc đầy tự tin khi đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ những phút đầu. HLV Mauro tung ra đội hình mạnh nhất, sớm tạo sức ép lớn lên phần sân Ratchaburi. Bóng liên tục được nhồi vào vòng cấm đội chủ nhà từ hai biên, buộc hàng thủ Ratchaburi phải làm việc với cường độ cao để hóa giải.

Lối chơi chủ động giúp Nam Định kiểm soát phần lớn thời lượng bóng lăn. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm lại trở thành điểm yếu chí mạng của đội bóng áo xanh. Ở phút 40, cơ hội rõ rệt nhất được tạo ra khi Brenner làm tường rất hay cho Lý Công Hoàng Anh thoát xuống đối mặt thủ môn. Dù khoảng trống trước mặt là rất lớn, tiền vệ này lại sút chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của ban huấn luyện.

Sau giờ nghỉ, thế trận không thay đổi nhiều. Nam Định tiếp tục đẩy cao đội hình, bóp nghẹt Ratchaburi bằng khả năng kiểm soát bóng vượt trội. Song ở chiều ngược lại, đội chủ nhà bất ngờ có những pha phản công sắc nét trong nửa cuối hiệp hai. Begueba đi bóng tốc độ bên cánh phải rồi căng ngang dọn cỗ cho Jakkaphan, nhưng cú dứt điểm của số 10 lại đi chệch cột trong gang tấc.

Nam Định vẫn tạo ra những cơ hội mười mươi. Phút 81, từ quả tạt tầm thấp bên cánh trái, Tuấn Anh có pha đánh đầu ngược rất ý đồ, bóng bật ra đúng vị trí Brenner. Nhưng ở cự ly chỉ hơn 5 m và khung thành mở rộng, ngoại binh này lại đưa bóng đi vọt xà, bỏ lỡ thời cơ vàng để mở tỷ số.

Sự phung phí khiến Nam Định phải trả giá đắt trong những phút bù giờ. Phút 90+2, từ quả tạt không quá nguy hiểm bên cánh phải, thủ môn Caique băng ra nhưng không bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Sidcley dễ dàng sút vào lưới trống. Chỉ ba phút sau, đội bóng thành Nam tiếp tục thủng lưới lần thứ hai trong một pha phản công nhanh của đội chủ nhà. Bàn thắng của đội khách được ghi do công của Ikhsan Fandi.

Làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian nhưng kém duyên ở những pha xử lý cuối cùng, Nam Định rời sân với thất bại 0-2 đầy tiếc nuối.