HLV Mauro: 'Nam Định đã nghiên cứu kỹ Ratchaburi'

HLV Mauro cho biết ông và các học trò nghiên cứu rất kỹ đại diện Thái Lan cho cuộc tái đấu giữa hai đội thuộc lượt thứ 5 vòng bảng AFC Champions League Two 2025/26.

Nam Định muốn thắng Ratchaburi để giành quyền đi tiếp.

“Đây đương nhiên là trận đấu quan trọng đối với đội bóng chúng tôi. Đội đang nỗ lực để giành quyền đi tiếp sau trận đấu ngày mai, và chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng. Trong bóng đá không trận đấu nào là dễ dàng, nhưng quá trình chuẩn bị của đội diễn ra suôn sẻ, và các cầu thủ cũng đang ở trạng thái tự tin hướng tới kết quả tốt”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Đây cũng là trận đầu tiên của HLV Mauro với Nam Định tại đấu trường châu lục. Sự háo hức thể hiện rõ trong chia sẻ của ông: “Tôi cảm thấy rất vui và háo hức trước trận đấu đầu tiên của mình tại giải đấu châu lục. Đây là cơ hội để tôi được thấy đội bóng của mình thi đấu và thể hiện tham vọng ở đấu trường này. Chúng tôi bước vào trận với tâm thế muốn giành chiến thắng. Điều đó khiến tôi háo hức và tự tin trước cuộc đấu ngày mai”.

Nam Định hòa Ratchaburi ở lượt đi, nên trận lượt về được dự báo sẽ căng thẳng và giàu tính chiến thuật. HLV Mauro cho biết đội bóng phân tích kỹ đối thủ để chuẩn bị phương án phù hợp: “Tôi kỳ vọng trận đấu ngày mai là một thử thách. Ở đấu trường này không có trận đấu nào dễ dàng. Đội chủ nhà cũng có khát khao giành chiến thắng, nhưng chúng tôi cũng đã nghiên cứu kỹ về điểm mạnh và điểm yếu của họ. Các cầu thủ của tôi đang ở trạng thái tự tin và quyết tâm giành chiến thắng”.

Bên cạnh yếu tố chiến thuật, HLV Mauro nhấn mạnh tinh thần và hình ảnh đại diện Việt Nam tại sân chơi châu lục. “Chúng tôi muốn thể hiện hình ảnh thật đẹp để đại diện cho Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Đội bóng muốn cho thấy khát vọng và tinh thần chiến đấu, đều là những đức tính của người Việt Nam. Hy vọng với những yếu tố kể trên, chúng tôi sẽ thi đấu tốt và giành chiến thắng”, ông nói.

Trong khi đó, tiền đạo Percy cũng tỏ ra quyết tâm khi bước vào trận đấu có tính chất then chốt này: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và rất nóng lòng để bước vào trận đấu tới. Trận đấu kỳ vọng sẽ khó khăn, nhưng chúng tôi có quá trình chuẩn bị tốt”.

Nam Định đang đứng nhì bảng F với 6 điểm sau 4 lượt trận, hơn Ratchaburi hiệu số phụ. Trong khi đó, Gamba Osaka dẫn đầu với 4 chiến thắng tuyệt đối, còn Eastern FC sớm bị loại mà chưa có điểm nào.