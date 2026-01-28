Nam Định là đại diện Việt Nam hiếm hoi góp mặt trong danh sách những đội bóng có tổng giá trị đội hình cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Nam Định lọt top CLB đắt giá nhất Đông Nam Á. Ảnh: CLB Nam Định

Theo Transfermarkt, Johor Darul Ta'zim dẫn đầu khu vực ASEAN với giá trị đội hình ước tính khoảng 15 triệu USD . Đội bóng thống trị giải Malaysia trong nhiều năm qua tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á, cả về thành tích lẫn tiềm lực tài chính.

Xếp ngay sau là Buriram United với 14,4 triệu USD . CLB giàu truyền thống bậc nhất Thái Lan luôn duy trì chính sách đầu tư mạnh tay, hướng tới mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng tại AFC Champions League.

Trong khi đó, Nam Định là đội bóng duy nhất của V.League xuất hiện trong nhóm đầu khu vực. Giá trị đội hình của Nam Định ước tính khoảng 11,3 triệu USD , xếp thứ 3 trong danh sách. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý, phản ánh tham vọng và sự chuyển mình mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam ở cấp độ CLB.

Theo Transfermarkt, cầu thủ đắt giá nhất hiện tại của Nam Định là Percy Tau ( 1,01 triệu USD ). Theo sau là hai ngoại binh khác, Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba (cùng mức định giá 960.000 USD ).

Nguyễn Xuân Son, chân sút số một của tuyển Việt Nam, có mức định giá 720.000 USD .

Xuân Son đang là cầu thủ đắt giá nhất tuyển Việt Nam. Ảnh: CLB Nam Định

Xếp sau Nam Định là một đại diện Thái Lan khác, Bangkok United, với giá trị đội hình khoảng 8,7 triệu USD . Persib Bandung (Indonesia) cũng được định giá xấp xỉ 8,7 triệu USD . Lion City Sailors, đại diện hàng đầu của bóng đá Singapore, góp mặt trong danh sách với mức định giá khoảng 8,4 triệu USD .

Việc một CLB Việt Nam lọt vào nhóm những đội bóng có giá trị đội hình cao nhất khu vực phản ánh chiến lược chiêu mộ ngoại binh chất lượng, cùng sự đầu tư ngày càng bài bản vào cơ sở hạ tầng, đào tạo và chiến lược phát triển dài hạn ở V.League.

