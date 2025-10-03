Nam diễn viên bỏ đoàn phim vì phải quay quá nhiều cảnh hôn

Hồ Lăng Thần tự ý bỏ dở việc quay phim khiến ê-kíp phải thay nam chính gấp và chịu thiệt hại về kinh tế.

Sohu đưa tin, nam diễn viên 19 tuổi Hồ Lăng Thần vừa qua gây tranh cãi gay gắt vì tự ý rời khỏi đoàn phim mà không xin phép. Chỉ hai ngày sau khi quay phim, nam diễn viên cãi nhau với bạn gái và đơn phương dừng quay phim lúc 3h. Hồ Lăng Thần để lại trợ lý một mình ở khách sạn rồi đến thành phố khác để dỗ dành bạn gái.

Động thái này dẫn đến việc đoàn làm phim phải tạm dừng sản xuất hoàn toàn, gây thiệt hại hơn 100.000 NDT chỉ trong một ngày, bao gồm chi phí thuê địa điểm, sử dụng thiết bị và thuê diễn viên quần chúng. Nữ diễn viên chính trong bộ phim mà Hồ Lăng Thần đang quay xác nhận đoàn phim buộc phải thay nam chính gấp rút lúc 4h. Quá trình quay phim, ban đầu dự kiến ​​kết thúc lúc 22h nhưng vì sự việc của Hồ Lăng Thần, ê-kíp phải thức trắng đêm để hoàn thành.

Hồ Lăng Thần tự ý bỏ đoàn phim gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Theo báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương, vào ngày xảy ra sự cố, Hồ Lăng Thần để lại lời nhắn cho các thành viên trong đoàn làm phim: "Tôi không muốn quay phim nữa, tôi sẽ quay về Hàng Châu, hãy tìm người khác thay thế tôi".

Nhật ký trò chuyện cho thấy Hồ Lăng Thần còn phàn nàn với nhân viên đoàn phim rằng cảnh hôn quá nhiều. Nam diễn viên yêu cầu ê-kíp phải mượn góc quay, nếu không anh sẽ không diễn. Hồ Lăng Thần ban đầu thậm chí đề xuất bạn gái anh đóng vai nữ chính trong bộ phim này.

Sau sự việc, một cư dân mạng đã bình luận vào video của Hồ Lăng Thần: "Anh không quay phim nữa để chiều bạn gái à?" Hồ Lăng Thần trả lời: "Vâng, vâng, có chuyện gì không?". Bình luận sau đó bị xóa.

Sau đó, Hồ Lăng Thần xin lỗi và cho biết anh chịu áp lực tâm lý lớn. Tuy nhiên, nam diễn viên giải thích anh bỏ đoàn phim không phải do không chấp nhận cảnh hôn, mà là những cảnh hôn trong kịch bản nằm ngoài khả năng chấp nhận của anh.

Hồ Lăng Thần sinh năm 2006 tại tỉnh Liêu Ninh. Anh đã tham gia nhiều phim ngắn.