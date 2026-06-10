Nam Cường gây bàn tán trên MXH

Nam Cường đang là cái tên gây bàn tán trên mạng xã hội. Trước đó, nam ca sĩ này khóa trang cá nhân và phần bình luận kênh TikTok.

Ngày 10/6, tên tuổi và thông tin liên quan đến Nam Cường bất ngờ lọt top tìm kiếm, được bàn tán khắp các nền tảng mạng xã hội. Theo thống kê của Google Trends vào 8h54 10/6, Nam Cường tăng 5.000 lượt tìm kiếm (1.000%) trong khoảng 24 giờ vừa qua.

Cùng lúc đó, cộng đồng mạng bàn tán việc ca sĩ chuyển trang cá nhân về chế độ khóa bảo vệ. Chỉ những người kết bạn với giọng ca Bay giữa ngân hà mới có thể đọc được những bài đăng trên trang cá nhân của anh. Trong khi đó, trên fanpage có 150.000 người theo dõi mang tên Nghệ sĩ Nam Cường, nhiều tài khoản mạng đang để lại những bình luận khác nhau. Trên kênh TikTok có hơn 33.000 người theo dõi, ca sĩ này khóa phần bình luận.

Lượt tìm kiếm Nam Cường trên MXH tăng vọt. Ảnh: FBNV.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội, anh vẫn cập nhật bài viết đều đặn để chia sẻ về cuộc sống và công việc hiện tại. Bài đăng gần nhất của anh trên fanpage và kênh TikTok là vào cuối tháng 5.

Nam Cường sinh năm 1985, đam mê ca hát và tham gia các hoạt động văn nghệ của trường lớp, địa phương từ khi còn nhỏ. Sau đó, anh bước chân vào ngành giải trí với tư cách thành viên nhóm nhạc Yoband! cùng Minh Thư, Tóc Tiên, Viết Thanh. Tuy nhiên, sau thời gian ngắn hoạt động, nhóm tan rã.

Từ đây, ca sĩ phát triển sự nghiệp solo. Anh có nhiều ca khúc được khán giả biết tới, chẳng hạn Bay giữa ngân hà, Một lần thôi, Lời hứa, Khó… Trong đó, Bay giữa ngân hà là bản hit làm nên tên tuổi của nam ca sĩ này. Đây là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất Vpop những năm cuối thập niên 2000, đồng thời giúp ca sĩ tăng vọt cát-xê và trở nên đắt show hơn.

Ngoài ca hát, Nam Cường còn là MC và diễn xuất trong nhiều dự án phim như Kính vạn hoa, Những thiên thần áo trắng, Vòng xoáy tình yêu, Xóm trọ 3D… Anh cũng góp mặt ở nhiều chương trình truyền hình khác nhau, chẳng hạn Khoảnh khắc rực rỡ, Vì bạn xứng đáng, Úm ba la ra chữ gì, Hẹn hò cùng ngôi sao, Nhanh như chớp…

Trong những năm gần đây, nam ca sĩ không còn giữ được sức nóng và độ phủ sóng như thời đỉnh cao. Anh vẫn đi hát đều đặn, tham gia các hoạt động giải trí nhưng không còn được chú ý như trước. Nam ca sĩ cũng không ra sản phẩm âm nhạc mới thường xuyên.