Nam Cực ghi nhận nhiệt độ tháng 6 cao kỷ lục

Nhiệt độ tại Bán đảo Nam Cực vừa lập kỷ lục từng ghi nhận trong tháng 6 vốn tồn tại suốt 38 năm, trong khi băng đang tan chảy với tốc độ bất thường trong mùa Đông của Nam bán cầu.

Hình ảnh đàn chim cánh cụt trên một tảng băng trôi khi các nhà khoa học nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu lên các quần thể chim cánh cụt ở Nam Cực, phía bắc bán đảo Nam Cực, ngày 15/1/2022. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu ngày 6/6 từ trạm nghiên cứu Esperanza của Argentina nằm ở phía Bắc Bán đảo Nam Cực, nhiệt độ ghi nhận được là 15,4 độ C, cao hơn 2,1 độ C so với mức cao nhất từng ghi nhận trước đó vào năm 1998, đồng thời vượt xa mức trung bình tháng Sáu của Esperanza là âm 6,2 độ C.

Trước đó, trạm Esperanza cũng đã ghi nhận nhiệt độ trên 0 độ C hàng ngày trong 3 tuần liên tiếp.

Các trạm nghiên cứu Marambio và San Martin của Argentina cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong hai ngày 5 - 6/6. Marambio ghi nhận nhiệt độ 11,8°C, vượt qua mức cao nhất trước đó là 9,2 độ C và mức trung bình tháng 6 là -10,7 độ C. Trong khi đó, San Martin ghi nhận nhiệt độ 9,4 độ C so với kỷ lục trước đó là 7,8 độ C và mức trung bình tháng 6 là âm 5,6 độ C.

Theo Giáo sư Raul Cordero của Đại học Groningen, đợt nắng nóng ở phía Bắc Nam Cực này không phải là một sự kiện riêng lẻ, mà đang “xác nhận một xu hướng” với tần suất ngày càng tăng.

Ông Thomas Caton Harrison, một nhà khoa học khí hậu vùng cực tại Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh, cũng cho rằng đợt nắng nóng hiện tại là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố, bao gồm cả biến đổi khí hậu.

Một hiện tượng bất thường khác là mưa đang đổ xuống vùng cực thay vì tuyết, tạo ra một “cảnh tượng bất thường” trong cảnh quan mùa Đông Nam Cực với các dòng chảy và băng. Điều này đang ảnh hưởng đến hệ sinh thái vùng cực như các quần thể chim cánh cụt.