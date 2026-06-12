Nam Cực ghi nhận nhiệt độ tháng 6 cao kỷ lục

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Hình ảnh đàn chim cánh cụt trên một tảng băng trôi khi các nhà khoa học nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu lên các quần thể chim cánh cụt ở Nam Cực, phía bắc bán đảo Nam Cực, ngày 15/1/2022. Ảnh: Reuters.
Theo số liệu ngày 6/6 từ trạm nghiên cứu Esperanza của Argentina nằm ở phía Bắc Bán đảo Nam Cực, nhiệt độ ghi nhận được là 15,4 độ C, cao hơn 2,1 độ C so với mức cao nhất từng ghi nhận trước đó vào năm 1998, đồng thời vượt xa mức trung bình tháng Sáu của Esperanza là âm 6,2 độ C.
Trước đó, trạm Esperanza cũng đã ghi nhận nhiệt độ trên 0 độ C hàng ngày trong 3 tuần liên tiếp.
Các trạm nghiên cứu Marambio và San Martin của Argentina cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong hai ngày 5 - 6/6. Marambio ghi nhận nhiệt độ 11,8°C, vượt qua mức cao nhất trước đó là 9,2 độ C và mức trung bình tháng 6 là -10,7 độ C. Trong khi đó, San Martin ghi nhận nhiệt độ 9,4 độ C so với kỷ lục trước đó là 7,8 độ C và mức trung bình tháng 6 là âm 5,6 độ C.
Theo Giáo sư Raul Cordero của Đại học Groningen, đợt nắng nóng ở phía Bắc Nam Cực này không phải là một sự kiện riêng lẻ, mà đang “xác nhận một xu hướng” với tần suất ngày càng tăng.
Ông Thomas Caton Harrison, một nhà khoa học khí hậu vùng cực tại Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh, cũng cho rằng đợt nắng nóng hiện tại là kết quả của sự kết hợp nhiều yếu tố, bao gồm cả biến đổi khí hậu.
Một hiện tượng bất thường khác là mưa đang đổ xuống vùng cực thay vì tuyết, tạo ra một “cảnh tượng bất thường” trong cảnh quan mùa Đông Nam Cực với các dòng chảy và băng. Điều này đang ảnh hưởng đến hệ sinh thái vùng cực như các quần thể chim cánh cụt.
Sách chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường
The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.
Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.