Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nam ca sĩ Fede Dorcaz bị bắn chết khi đang lái xe

  • Thứ bảy, 11/10/2025 18:41 (GMT+7)
  • 24 giờ trước

Nam ca sĩ, diễn viên Fede Dorcaz bị bắn tử vong khi đang lái xe tại thành phố Mexico. Vụ việc khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ bàng hoàng.

Theo CNN Mexico, nam ca sĩ kiêm diễn viên người Argentina Fede Dorcaz đã thiệt mạng hôm thứ năm (9/10) tại thành phố Mexico, sau khi bất ngờ bị bắn.

Thông tin từ Sở An ninh Công dân Mexico City (SSC CDMX) cho biết Dorcaz bị bắn nhiều phát đạn khi đang lái xe gần khu vực Miguel Hidalgo ở phía tây thành phố. Cơ quan này cho biết hung thủ di chuyển bằng hai xe mô tô, nổ súng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dorcaz đã tử vong ngay tại chỗ.

Hiện cảnh sát đang phối hợp điều tra, song chưa xác định được động cơ. Theo truyền thông địa phương, đây có thể là một vụ cướp bất thành, song cũng không loại trừ khả năng nạn nhân bị tấn công có chủ đích.

Ban chet anh 1

Cái chết của Fede Dorcaz khiến khán giả bàng hoàng. Ảnh: @fededorcaz.

Cái chết của Fede Dorcaz xảy ra chỉ vài ngày trước khi anh ra mắt trong một chương trình thực tế, nơi anh được ghép đôi với nữ ca sĩ Mariana Ávila, bạn gái của anh ngoài đời. Cặp đôi được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn của mùa giải mới.

Dorcaz đã sống tại Mexico khoảng hai năm và coi chương trình này là bước ngoặt trong sự nghiệp. Đồng nghiệp nhận xét anh là người nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng và luôn mang lại bầu không khí tích cực trong quá trình tập luyện.

Sau khi thông tin được xác nhận, các đồng nghiệp của Fede Dorcaz đã gửi lời chia buồn sâu sắc, cho biết sự ra đi của Fede Dorcaz để lại khoảng trống lớn và niềm đam mê của anh sẽ luôn truyền cảm hứng. Bạn gái của nam ca sĩ, Mariana Ávila, cũng xúc động viết: “Anh sẽ mãi là người em yêu thương nhất trên đời. Em sẽ luôn yêu anh, mãi mãi”.

Vụ sát hại Fede Dorcaz một lần nữa dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực nhằm vào giới nghệ sĩ tại Mexico. Chỉ chưa đầy một tháng trước, hai nhạc sĩ Colombia cũng bị sát hại tại bang Estado de México.

Cộng đồng nghệ sĩ và khán giả kêu gọi tăng cường an ninh, đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và đưa hung thủ ra trước pháp luật.

Sách hay về sức khỏe con người

Giáo sư ngành miễn dịch học tại Đại học Manchester (Anh) Daniel M. Davis đã cung cấp góc nhìn khoa học về hệ miễn dịch trong cuốn sách Hệ miễn dịch: Khám phá cơ chế tự phòng, chữa bệnh của cơ thể người.

Để giúp bạn đọc dễ hiểu về hệ miễn dịch, tác giả lấy ví dụ về phản ứng của cơ thể với vết cắt hay nhiễm trùng. Khi đó, bên dưới da đã “diễn ra điều kỳ diệu”, các tế bào di chuyển đến để chống lại mầm bệnh, cũng như sửa chữa tổn thương và đối phó với các mảnh mô bị hư tổn. Những diễn tiến âm thầm này rất cần thiết cho sự sống còn của cơ thể.

Nỗi sợ hãi của mỹ nam phim hành động Việt 200 tỷ

Hành trình của “Tử chiến trên không” sắp khép lại với doanh thu trên 220 tỷ đồng. Ma Ran Đô và Võ Điền Gia Huy cho biết tiếc và “lụy” khi sắp chia tay một dự án đáng nhớ.

30:1812 hôm qua

Hòa Minzy hóa Thị Mầu ở Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Hòa Minzy, Tùng Dương, Oplus cùng các nghệ sĩ quốc tế tham gia trình diễn ở khai mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất.

34:2066 hôm qua

Diễn biến vụ giành quyền nuôi con giữa Lan Phương và chồng cũ

Lan Phương cho biết David Duffy đã kháng cáo sau khi cô được tòa giao quyền nuôi hai con. Nữ diễn viên thừa nhận quá trình ly hôn kéo dài khiến cô chịu nhiều áp lực.

00:05 10/10/2025

Minh An

Bắn chết ca sĩ giải trí Mexico

    Đọc tiếp

    Ong Hong khong ly hon hinh anh

    Ông Hồng không ly hôn

    44 phút trước 17:29 12/10/2025

    0

    Diễn viên Ông Hồng từng thừa nhận đã ly thân chồng suốt 3 năm. Mới đây, cô tiết lộ đã sang Mỹ đoàn tụ với ông xã.

    Nghich ly ‘Quy an tang’ hinh anh

    Nghịch lý ‘Quỷ ăn tạng’

    1 giờ trước 17:05 12/10/2025

    0

    Dù nội dung không được đánh giá quá cao, phần 3 “Quỷ ăn tạng” vẫn khuấy động rạp Việt khi thu mở màn hơn 45 tỷ đồng. Hai phần phim trước cũng tạo nên hiện tượng tương tự.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý