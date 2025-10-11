Nam ca sĩ Fede Dorcaz bị bắn chết khi đang lái xe

Nam ca sĩ, diễn viên Fede Dorcaz bị bắn tử vong khi đang lái xe tại thành phố Mexico. Vụ việc khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ bàng hoàng.

Theo CNN Mexico, nam ca sĩ kiêm diễn viên người Argentina Fede Dorcaz đã thiệt mạng hôm thứ năm (9/10) tại thành phố Mexico, sau khi bất ngờ bị bắn.

Thông tin từ Sở An ninh Công dân Mexico City (SSC CDMX) cho biết Dorcaz bị bắn nhiều phát đạn khi đang lái xe gần khu vực Miguel Hidalgo ở phía tây thành phố. Cơ quan này cho biết hung thủ di chuyển bằng hai xe mô tô, nổ súng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Dorcaz đã tử vong ngay tại chỗ.

Hiện cảnh sát đang phối hợp điều tra, song chưa xác định được động cơ. Theo truyền thông địa phương, đây có thể là một vụ cướp bất thành, song cũng không loại trừ khả năng nạn nhân bị tấn công có chủ đích.

Cái chết của Fede Dorcaz khiến khán giả bàng hoàng. Ảnh: @fededorcaz.

Cái chết của Fede Dorcaz xảy ra chỉ vài ngày trước khi anh ra mắt trong một chương trình thực tế, nơi anh được ghép đôi với nữ ca sĩ Mariana Ávila, bạn gái của anh ngoài đời. Cặp đôi được kỳ vọng sẽ là điểm nhấn của mùa giải mới.

Dorcaz đã sống tại Mexico khoảng hai năm và coi chương trình này là bước ngoặt trong sự nghiệp. Đồng nghiệp nhận xét anh là người nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng và luôn mang lại bầu không khí tích cực trong quá trình tập luyện.

Sau khi thông tin được xác nhận, các đồng nghiệp của Fede Dorcaz đã gửi lời chia buồn sâu sắc, cho biết sự ra đi của Fede Dorcaz để lại khoảng trống lớn và niềm đam mê của anh sẽ luôn truyền cảm hứng. Bạn gái của nam ca sĩ, Mariana Ávila, cũng xúc động viết: “Anh sẽ mãi là người em yêu thương nhất trên đời. Em sẽ luôn yêu anh, mãi mãi”.

Vụ sát hại Fede Dorcaz một lần nữa dấy lên lo ngại về tình trạng bạo lực nhằm vào giới nghệ sĩ tại Mexico. Chỉ chưa đầy một tháng trước, hai nhạc sĩ Colombia cũng bị sát hại tại bang Estado de México.

Cộng đồng nghệ sĩ và khán giả kêu gọi tăng cường an ninh, đồng thời bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và đưa hung thủ ra trước pháp luật.