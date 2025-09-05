Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục đón mưa lớn

  • Thứ sáu, 5/9/2025 10:00 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Hôm nay (5/9), miền Bắc tiếp tục nắng nóng 35-36 độ, trời ít mưa, oi bức. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Mua lon TP.HCM Sai Gon anh 1

TP.HCM có thể mưa lớn trong chiều tối nay. Ảnh minh hoạ.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ hôm nay ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Hà Nội hôm nay ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc tiếp tục ít mưa, ngày nắng. Từ khoảng 9/9, miền Bắc có thể bước vào một đợt mưa dông rải rác, kéo dài nhiều ngày, mưa xuất hiện theo đợt, cục bộ có mưa to.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TP.HCM ngày ít mưa, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ, cao nhất 31-33 độ.

Dự báo lượng mưa trong hôm nay ở Nam Bộ, duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 15-40 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những ngày tới, khu vực này tiếp tục xuất hiện mưa dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.

Nguyễn Hoài/Tiền Phong

