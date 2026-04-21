Năm 2026 có thể ghi nhận kỷ lục nhiệt độ do nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 20/4, ở khu vực Thanh Hóa đến TP Huế trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng vùng núi phía Tây Nghệ An có nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35 độ C như Tương Dương (Nghệ An) 36 độ C.

Dự báo, ngày 21/4, khu vực vùng núi từ Nghệ An đến TP Huế có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Khu vực Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Ngày 22/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%. Khu vực TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%

Khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ C.

Cảnh báo, từ ngày 23/4 nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị kết thúc. Nắng nóng ở khu vực Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn kéo dài đến hết ngày 23/4. Từ ngày 23 tới 24/4, nắng nóng diện rộng có khả năng xảy ra ở khu vực Nam Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong nhiều năm qua, không chỉ tại Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu, xu thế nhiệt độ tăng cao và nắng nóng gia tăng không còn là dự báo mang tính giả định mà đã trở thành thực tế rõ rệt. Theo các số liệu quan trắc khí tượng thủy văn toàn cầu, trong 11 năm liên tiếp tính đến năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đều nằm trong nhóm cao nhất lịch sử. Dự báo năm 2026 nhiều khả năng sẽ là năm thứ 12 liên tiếp ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục. Điều này cho thấy tác động của biến đổi khí hậu là rất rõ ràng và ngày càng gia tăng.

Từ thực tế đó, nguy cơ xảy ra các đợt nắng nóng gay gắt, đặc biệt trong mùa hè gần như là điều chắc chắn. Vấn đề đặt ra hiện nay không còn là dự báo mà là tìm kiếm các giải pháp ứng phó hiệu quả.

Về dự báo cụ thể, năm 2026 được nhận định có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm và cao hơn so với năm 2025. Nguyên nhân chính là do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, cùng với sự chuyển pha từ trạng thái trung tính sang hiện tượng El Nino là giai đoạn thường đi kèm với lượng mưa giảm, nắng nóng và khô hạn gia tăng.

Trong ngắn hạn, từ nay đến hết tháng 4, khu vực Trung Bộ có thể xuất hiện đợt nắng nóng với nhiệt độ phổ biến từ 35 tới 38 độ C. Từ khoảng ngày 23 đến 29/4, Nam Bộ tiếp tục trải qua các đợt nắng nóng với mức nhiệt khoảng 35-37 độ C, làm gia tăng nhu cầu sử dụng điện.

Trong các tháng 5 và 6, Bắc Bộ và Trung Bộ dự kiến mỗi tháng có khoảng 2-3 đợt nắng nóng, trong khi Nam Bộ có khoảng 1-2 đợt. Tuy nhiên, do gió mùa Tây Nam bắt đầu hoạt động và mùa mưa xuất hiện, nắng nóng tại Nam Bộ có thể giảm bớt so với tháng 4, xen kẽ với các đợt mưa dông.

Về dài hạn, khả năng cao hiện tượng El Nino sẽ hình thành từ khoảng tháng 6 và kéo dài đến cuối năm 2026, thậm chí sang đầu năm 2027. Điều này khiến lượng mưa trong mùa mưa năm 2026 trên cả nước có xu hướng thiếu hụt. Hệ quả là nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt có thể không dồi dào, đặc biệt trong mùa khô năm 2027.