Nainggolan phá vỡ sự im lặng sau khi bị bắt

Cựu sao AS Roma lên tiếng sau cáo buộc liên quan đến buôn bán ma túy.

Radja Nainggolan lại một lần nữa trở thành cái tên gây sốt, nhưng lần này không phải vì những pha bóng máu lửa trên sân cỏ. Cựu tiền vệ của AS Roma và Inter Milan vừa bị bắt với cáo buộc liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy.

Sau khi được thả tự do có điều kiện, Nainggolan có cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Het Laatste Nieuws (Bỉ), nơi anh lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc gây chấn động này.

“Họ đối xử với tôi như bắt giữ một trùm ma túy”, Tiền vệ người Bỉ thuật lại khoảnh khắc bị bắt giữ và cuộc thẩm vấn kéo dài bốn tiếng đồng hồ. "Họ thẩm vấn tôi suốt bốn tiếng liền. Đến sáu giờ tối, khi chuẩn bị đưa tôi ra trước thẩm phán, họ thông báo rằng tôi sẽ phải qua đêm trong phòng giam".

Những gì Nainggolan trải qua khiến anh cảm thấy bị đối xử quá mức cần thiết, đến mức so sánh bản thân với trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar. "Tôi bị đối xử như thể mình là một tay buôn ma túy thực thụ. Nhưng thực tế, tôi chỉ bị liên đới vì mối quan hệ với một người bạn có dính líu đến vụ án", cựu sao AS Roma cho biết.

Nainggolan bị bắt vào ngày 27/1, chỉ năm ngày trước khi chính thức ký hợp đồng với CLB KSC Lokeren-Temse tại Challenger Pro League (giải Hạng Hai Bỉ). Tuy nhiên, tiền vệ này nhấn mạnh rằng anh không hề bị thẩm vấn về các vấn đề liên quan đến ma túy.

"Họ không hỏi tôi bất cứ điều gì về buôn bán ma túy. Họ chỉ muốn biết tôi có mối quan hệ thế nào với người kia", Nainggolan kể.

Nainggolan cũng chia sẻ về những giờ phút khó quên trong phòng giam, nơi anh bị đối xử như một tội phạm nguy hiểm. "Ở tù là một trải nghiệm kỳ lạ mà tôi không bao giờ muốn lặp lại", tiền vệ người Bỉ cho biết.

Dù vậy, chỉ 24 giờ sau khi bị thẩm vấn, Nainggolan nhanh chóng trở lại sân tập cùng đội bóng mới, thể hiện sự bình tĩnh trước sóng gió dư luận. "Ngày 29/1, tôi đã có mặt tại Lokeren và tham gia tập luyện cùng đồng đội", Nainggolan kết thúc cuộc trả lời phỏng vấn.

Ngôi sao 36 tuổi vẫn là một biểu tượng bóng đá tại Antwerp, đặc biệt là khu vực Linkeroever, nơi anh lớn lên. Những bức tranh tường vinh danh ngôi sao người Bỉ xuất hiện tại nhiều phòng thay đồ của các đội bóng địa phương, như City Pirates, minh chứng cho tầm ảnh hưởng lớn của anh tại quê nhà.

Suốt sự nghiệp, Nainggolan luôn gắn liền với những tranh cãi, cả trong và ngoài sân cỏ. Năm 2021, anh bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu, chạy 100 km/h ở khu vực chỉ cho phép 60 km/h. Thời còn khoác áo AS Roma, Nainggolan từng bị phạt và đình chỉ vì đăng tải video say xỉn trên mạng xã hội.

Sự nghiệp của Nainggolan lẽ ra đã có thể huy hoàng hơn, nhưng những rắc rối ngoài sân cỏ đã khiến anh trở thành một trong những cầu thủ gây tranh cãi nhất của thế hệ mình.