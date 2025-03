Đội thứ hai dự World Cup 2026 sắp lộ diện

Chủ nhân của tấm vé thứ hai sau Nhật Bản dự World Cup 2026 (không tính các nước chủ nhà) sẽ được định đoạt vào ngày 24/3.

New Zealand không gặp nhiều khó khăn ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Đại Dương.

Chiều 21/3, tuyển New Zealand thắng đậm Fiji 7-0 ở trận bán kết vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Đại Dương. Vào thứ Hai tới, ngày 24/3, sân vận động Eden Park ở Auckland (New Zealand), sẽ trở thành tâm điểm chú ý khi tấm vé thứ hai trực tiếp đến World Cup 2026 được xác định.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương (OFC) có một suất trực tiếp tham dự giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh, diễn ra tại Canada, Mexico và Mỹ hè năm sau.

Trận chung kết vòng loại World Cup 2026 khu vực OFC sẽ là cuộc đối đầu giữa New Zealand và New Caledonia. Theo Opta, New Zealand có tới 83% cơ hội chiến thắng và được xem như ứng cử viên sáng giá để trở thành đội tiếp theo góp mặt tại World Cup 2026, sau ba nước đồng chủ nhà và Nhật Bản (đội đầu tiên giành vé thông qua vòng loại).

Trong khi đó, New Caledonia, chỉ được dự đoán có 17% khả năng chiến thắng, vẫn hy vọng tạo nên bất ngờ trong trận đấu quyết định này. Đội thua cuộc ở trận chung kết vẫn còn cơ hội thứ hai để tranh suất vớt thông qua vòng play-off liên lục địa, nơi họ sẽ cạnh tranh với các đại diện từ những khu vực khác.

Đây có lẽ là mục tiêu thực tế hơn cho New Caledonia, bởi New Zealand tỏ ra quá mạnh so với họ. Trong trận bán kết gặp Fiji, dàn sao thượng thặng đang chơi ở châu Âu của New Zealand như Chris Wood hay Sarpreet Singh tỏ ra vượt trội so với đối thủ.

Chris Wood, ngôi sao đang khoác áo Nottingham Forest, lập hat-trick. New Zealand thậm chí có thể thắng tới 8-0 nếu không bỏ lỡ quả phạt đền cuối trận.

Ở chiều ngược lại, New Caledonia chỉ là đội bóng tí hon và mới được FIFA công nhận từ năm 2004. Trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại, New Caledonia đứng thứ 152, sau cả Philippines (hạng 150).