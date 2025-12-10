NAB Innovation Centre Vietnam lọt Top 100 Nơi làm việc tốt nhất ĐNÁ

Chứng nhận "Fortune 100 Best Companies to Work For™ in Southeast Asia" đã tôn vinh đóng góp của đội ngũ lãnh đạo và nhân sự người Việt tài năng tại NAB Innovation Centre Vietnam.

NAB Innovation Centre Vietnam được vinh danh trong danh sách Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á 2025 của Fortune.

Trung tâm Đổi mới công nghệ NAB tại Việt Nam, một trong những nhà đầu tư tư nhân lớn nhất của Australia tại Việt Nam, vừa được vinh danh trong danh sách Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á 2025 của Fortune (Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia 2025).

Cùng với các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam được Fortune vinh danh, NAB Innovation Centre Vietnam đã tiên phong trong việc xây dựng môi trường làm việc hiện đại, đẳng cấp thế giới, đưa Việt Nam trở thành điểm đến của chuẩn mực làm việc toàn cầu.

Danh sách "Fortune 100 Nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á 2025" được lựa chọn dựa trên ý kiến phản hồi của 1,3 triệu nhân viên từ hơn 450 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong khu vực. Chỉ số Tin cậy của các doanh nghiệp lọt vào Fortune 100 dao động từ 80% đến 92% đánh giá tích cực của nhân viên về trải nghiệm làm việc - cao vượt trội so với mức trung bình của khu vực là 67%.

Danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For™ Southeast Asia dựa trên kết quả khảo sát Trust Index™ độc quyền của Great Place To Work. Khảo sát này đánh giá trải nghiệm người lao động dựa trên phản hồi bảo mật danh tính và đối chiếu với dữ liệu nhân sự của doanh nghiệp tham gia. Chỉ những doanh nghiệp đạt được điểm đánh giá cao nhất và nhất quán từ người lao động, bất kể vị trí, thâm niên, mới có thể góp mặt. Do đó, danh sách này là thước đo toàn diện về trải nghiệm của người lao động.

NAB Innovation Centre Vietnam chú trọng đầu tư vào con người, xây dựng môi trường làm việc đẳng cấp quốc tế và nuôi dưỡng sự phát triển sự nghiệp lâu dài của mỗi nhân sự.

Bà Hạnh Trần, Tổng giám đốc NAB Innovation Centre Vietnam, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi được ghi nhận trong danh sách Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á 2025 của Fortune. Danh hiệu này đã thể hiện vai trò của đội ngũ lãnh đạo NAB Vietnam và cam kết xây dựng một môi trường làm việc đẳng cấp quốc tế, nơi mỗi nhân sự đều cảm thấy được trân trọng và hỗ trợphát triển lâu dài cùng công ty".

"NAB Innovation Centre Vietnam luôn đầu tư vào con người, tạo dựng một môi trường nuôi dưỡng sự phát triển sự nghiệp lâu dài, nơi mỗi đồng nghiệp được tin tưởng, trao quyền và kết nối với đội ngũ toàn cầu của NAB", bà Hạnh Trần nhấn mạnh.

95% nhân viên tại NAB Innovation Centre Vietnam đánh giá đây là nơi làm việc tuyệt vời, so với mức trung bình 59% tại một doanh nghiệp toàn cầu điển hình.

Sau 6 năm thành lập và hoạt động tại Việt Nam, tới nay NAB Innovation Centre Việt Nam đã và đang tiếp tục mở rộng quy mô nhân sự tại hai văn phòng đẳng cấp quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM. Có đến 95% nhân viên tại NAB Innovation Centre Vietnam đánh giá đây là nơi làm việc tuyệt vời, so với mức trung bình 59% tại một doanh nghiệp toàn cầu điển hình.

NAB Innovation Centre Vietnam cũng cam kết duy trì đa dạng giới và hòa nhập, hiện nữ giới đảm nhiệm 50% vị trí lãnh đạo cấp cao và chiếm 30% tổng nhân sự của NAB Vietnam, cao hơn gấp 3 lần mức trung bình ngành.

NAB Innovation Centre Vietnam luôn chú trọng đầu tư cho nhân sự tài năng, thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng đa dạng tại Tech Academy và tư duy lãnh đạo tại Business Academy. Thông qua Tech Academy, NAB Vietnam cũng đã hỗ trợ hơn 500 sinh viên tài năng Việt Nam với các chương trình thực tập trả lương, và hơn 90% trong số đó đã trở thành nhân viên chính thức của Trung tâm. Tháng 9/2025, NAB Innovation Centre Vietnam nhận giải thưởng danh giá The Asian Technology Excellence Award.

NAB Vietnam thường xuyên triển khai các hoạt động tình nguyện, khẳng định cam kết chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển và bền vững.

Bên cạnh các kế hoạch phát triển đội ngũ nhân sự nội bộ, NAB Vietnam thường xuyên triển khai các hoạt động tình nguyện, thể hiện cam kết lâu dài trong việc chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển và bền vững.