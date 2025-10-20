Myanmar đột kích trại lừa đảo, thu giữ 30 thiết bị Starlink bí ẩn

Quân đội Myanmar tuyên bố đã kiểm soát hơn 200 tòa nhà tại KK Park, nơi hàng nghìn lao động bị ép làm việc trong các đường dây lừa đảo trực tuyến sử dụng công nghệ Starlink.

Bên trong KK Park, một trung tâm lừa đảo rộng lớn và được bảo vệ nghiêm ngặt ở Myawaddy (Myanmar). Ảnh: Guardian.

Chính quyền quân sự Myanmar ngày 20/10 cho biết họ đã đột kích một trong những trung tâm lừa đảo trực tuyến khét tiếng nhất nước này và thu giữ hàng chục thiết bị kết nối vệ tinh Starlink.

Cuộc đột kích được thực hiện sau khi một cuộc điều tra của AFP phanh phui sự bùng nổ trong việc sử dụng công nghệ này trên thị trường chợ đen trị giá hàng tỷ USD.

Theo AFP, các “công xưởng bóc lột số” - nơi hàng nghìn lao động bị ép lừa đảo người nước ngoài thông qua các chiêu thức tình cảm hoặc đầu tư trực tuyến - đã mọc lên dày đặc tại các khu vực biên giới vô pháp của Myanmar kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Từ tháng 2 năm nay, chiến dịch truy quét quy mô lớn do Thái Lan, Trung Quốc và Myanmar phối hợp thực hiện đã giải cứu khoảng 7.000 lao động, nhiều người trong số họ khẳng định bị buôn bán và giam giữ trong các khu phức hợp có vũ trang canh gác.

Tuy nhiên, một cuộc điều tra mới của AFP cho thấy các trung tâm lừa đảo đang được xây mới nhanh chóng, và trên mái nhiều tòa nhà đã xuất hiện thiết bị thu sóng Starlink - dịch vụ Internet vệ tinh thuộc sở hữu của Elon Musk.

Theo nhật báo nhà nước Global New Light of Myanmar, quân đội Myanmar đã mở chiến dịch tại KK Park, khu vực gần biên giới Thái Lan, và thu giữ 30 bộ thiết bị thu tín hiệu Starlink cùng phụ kiện đi kèm.

Tờ báo cho biết quân đội đã kiểm soát khoảng 200 tòa nhà trong khu phức hợp và phát hiện gần 2.200 lao động đang làm việc tại đây.

Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), các đường dây lừa đảo xuyên Đông Nam Á đã chiếm đoạt khoảng 37 tỷ USD trong năm 2023, gây tổn thất khổng lồ cho người dân trong khu vực.

Các tòa nhà là trụ sở của các trung tâm lừa đảo trực tuyến nằm trong khu phức hợp KK Park. Ảnh: Guardian.

Starlink hiện chưa được cấp phép hoạt động tại Myanmar, và trước chiến dịch truy quét hồi tháng 2, dịch vụ này hầu như không nằm trong danh sách các nhà cung cấp Internet tại nước này.

Tuy nhiên, từ ngày 3/7 đến 1/10, Starlink lại đứng đầu bảng xếp hạng lưu lượng mạng tại Myanmar, theo dữ liệu của Tổ chức đăng ký Internet khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APNIC).

Starlink không đưa ra bình luận nào sau khi AFP công bố kết quả điều tra.

Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy nhiều tòa nhà văn phòng và ký túc xá mới mọc lên tại khoảng 27 khu trung tâm lừa đảo dọc theo sông Moei, ranh giới tự nhiên giữa Thái Lan và Myanmar.