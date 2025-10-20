Indonesia thiệt hại nặng vì lừa đảo online

Trung tâm Chống lừa đảo quốc gia Indonesia cho biết tổng thiệt hại của người dân nước này do các vụ lừa đảo trong lĩnh vực tài chính đã lên tới 7.000 tỷ rupiah (tương đương 438 triệu USD).

Các công dân Hàn Quốc liên quan hoạt động lừa đảo sử dụng công nghệ được bàn giao tại sân bay quốc tế ở thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, tối 17/10/2025. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 19/10, phát biểu tại Diễn đàn Toàn diện tài chính 2025, bà Friderica Widyasari Dewi, Trưởng bộ phận Giám sát Hành vi, giáo dục và bảo vệ người tiêu dùng của OJK - cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống để có thể phản ứng nhanh hơn và bảo vệ tốt hơn tiền của người dân”.

Trung tâm Chống lừa đảo Indonesia được OJK phối hợp với Lực lượng đặc nhiệm xóa bỏ hoạt động tài chính bất hợp pháp (Satgas PASTI) thành lập ngày 22/11/2024, nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận tài chính, đặc biệt trên môi trường kỹ thuật số.

Tính đến ngày 16/10/2025, cơ quan này đã tiếp nhận 299.237 báo cáo, liên quan đến 487.378 tài khoản bị nghi ngờ. Trong đó, 94.344 tài khoản đã bị phong tỏa, với tổng số tiền 376,8 tỷ rupiah được đóng băng thành công.

Theo bà Friderica, các hình thức lừa đảo phổ biến gồm: mua sắm trực tuyến, giả mạo danh tính, đầu tư ảo, tuyển dụng việc làm giả, thông báo trúng thưởng, lừa đảo qua mạng xã hội, giả mạo các cá nhân, đơn vị có mức độ uy tín cao để lừa đảo (phishing), gửi file chứa mã độc qua ứng dụng WhatsApp.

Trong đó, lừa đảo mua hàng online chiếm nhiều nhất với 53.928 vụ, tiếp đến là giả mạo danh tính (31.298 vụ) và đầu tư lừa đảo (19.850 vụ). Tuy nhiên, xét về thiệt hại tài chính, giả mạo danh tính gây tổn thất lớn nhất - 1.310 tỷ rupiah, tiếp theo là đầu tư lừa đảo (1.090 tỷ) và mua sắm trực tuyến (988 tỷ).

Bà Friderica cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, nhiều đối tượng có thể tạo ra danh tính ảo giống hệt người thật để đánh lừa nạn nhân.