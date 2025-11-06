Mỹ vừa phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

Mỹ đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III vào rạng sáng 5/11, sau khi Tổng thống Trump kêu gọi khởi động lại các vụ thử vũ khí hạt nhân.

ICBM Minuteman III không mang đầu đạn hạt nhân trong lần thử này. Ảnh: Lực lượng Không gian Mỹ

Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu Không quân Mỹ (AFGSC) đã phóng tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân mã hiệu GT 254 từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California, và vụ thử diễn ra suôn sẻ.

ICBM Minuteman III không mang đầu đạn, đã rơi xuống gần Trạm Thử nghiệm Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo Ronald Reagan của Lục quân Mỹ, đặt tại Quần đảo Marshall.

Tên lửa được phóng đi trong khuôn khổ chương trình định kỳ nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu, độ ổn định và hiệu suất tác chiến của hệ thống Minuteman III - một trong những trụ cột của năng lực răn đe hạt nhân Mỹ.

Trong quá trình thử nghiệm, máy bay E-6B Mercury của Hải quân Mỹ - thường được gọi là “máy bay ngày tận thế” - đóng vai trò phát lệnh khai hỏa. Đây là bước kiểm tra khả năng duy trì hoạt động của Hệ thống Kiểm soát Phóng Trên không, cơ chế chỉ huy dự phòng cho lực lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Đầu đạn mô phỏng đã bay quãng đường khoảng 6.720 km trước khi rơi trúng mục tiêu tại thao trường đảo Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall. Hệ thống cảm biến và radar tại khu vực đã thu thập các dữ liệu quang học và thông tin pha cuối để đánh giá hiệu suất hoạt động của tên lửa.

Vụ phóng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc “khẩn trương chuẩn bị nối lại các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân”. Tuy nhiên, giới chức quân đội khẳng định cuộc thử đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước và không liên quan đến chỉ thị chính trị mới đây.

“Đây là hoạt động thường kỳ nhằm xác nhận năng lực của Minuteman III, được tiến hành theo các quy trình an toàn nghiêm ngặt và thu thập dữ liệu kỹ thuật có giá trị”, đại diện AFGSC nhấn mạnh.

Mỹ phóng tên lửa xuyên lục địa Minuteman III vào mục tiêu ở khoảng cách hơn 6.700 km nhằm kiểm tra độ tin cậy và chính xác.

Phát biểu của ông Trump về việc khởi động lại các vụ thử hạt nhân của Mỹ đã dấy lên hàng loạt nghi vấn trong giới chuyên gia và giới hoạch định chính sách hạt nhân. Ảnh: Không quân Mỹ

Tên lửa LGM-30G Minuteman III có tầm bắn 14.000 km, tốc độ tối đa 28.200 km/h, trọng lượng hơn 36 tấn và ba tầng đẩy sử dụng nhiên liệu rắn. Vũ khí này có thể mang đầu đạn nhiệt hạch W78 với sức công phá 335-350 kiloton hoặc W87 với sức công phá 300-475 kiloton, mỗi quả trị giá khoảng 7 triệu USD .

Hiện Mỹ sở hữu khoảng 400 tên lửa Minuteman III, bố trí tại 450 giếng phóng ở các bang Wyoming, Montana, Bắc Dakota, Colorado và Nebraska.

Dù đã được đưa vào sử dụng hơn 50 năm, dòng tên lửa này vẫn thường xuyên được phóng thử để bảo đảm an toàn và hiệu quả vận hành.

Không quân Mỹ dự kiến sẽ thay thế Minuteman III bằng mẫu LGM-35A Sentinel trong thập niên 2030. Tuy nhiên, chương trình phát triển Sentinel đang gặp nhiều khó khăn, với chi phí đội lên gấp đôi so với dự toán ban đầu từ 77,7 tỷ USD lên 160 tỷ USD .

Ngoài ra, Mỹ sẽ phải xây mới các hầm phóng thay vì tận dụng cơ sở cũ của Minuteman III, khiến tiến độ dự án có nguy cơ bị kéo dài.